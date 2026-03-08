Arsi Ruuskanen oli parhaana suomalaisena neljäs maastohiihdon maailmancupin miesten 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökilpailussa Lahdessa.

Ruuskanen jäi kisan voittaneesta Johannes Hösflot Kläbosta 40,9 sekuntia.

– Totta kai olen tyytyväinen. Hieno kisa. On se huikeaa hiihtää täällä kotiyleisön edessä. Varmasti antoi ekstrabuustin. Hyvältä tuntuu, Ruuskanen ilakoi MTV Urheilulle.

Kärkikolmikon täydensivät toiseksi hiihtänyt Norjan Martin Löwström Nyenget (+22,1) ja Venäjän Saveli Korostelev (+33,9).

Vain niukasti Ruuskaselle taipunut Niskanen oli päivän kisassa viides (+43,8).

– Oli vaikea. Yritin avata lujaa, mutta olin kilsassa jo 18:s tai jotain. Tasaiset olivat vaikeita ja mäet ihan ok. Ei mitään parasta lyöntiä, Niskanen summasi.

Suomalaismiehet olivat Niskasen ja Ruuskasenkin lisäksi kelpo lyönnissä. Ville Ahonen oli hienosti kahdeksas, Lauri Vuorinen 16:s, Alexander Ståhlberg 17:s, Markus Vuorela 21:s, uransa päättävä Perttu Hvärinen 27:s ja Petteri Koivisto 29:s.