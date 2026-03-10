Suomen miesten mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja Igor Medved ei jatka tehtävässään. Asiasta kertoo Suomen Hiihtoliitto.

Slovenialainen Medved lähetettiin kotiin kesken Milanon olympiakisojen. Syynä olivat alkoholinkäyttöön liittyvät säännöt.

Hiihtoliitto kertoo, ettei Medvedillä ole edellytyksiä jatkaa tehtävässään. Valmennuskokonaisuus on arvioitu olennaisia sidosryhmiä kuullen.

– Haluamme kiittää Igoria hänen arvokkaasta panoksestaan maajoukkueen eteen. Hän on tehnyt hyvää työtä joukkueen menestyksen ja tason noston eteen sekä kehittänyt järjestelmää ja toimintaedellytyksiä, kiittää Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen.

Mäkimiesten maajoukkuetta luotsaa loppukauden ajan Lasse Moilanen. Tulevan kauden valmennusryhmän kokoaminen on käynnissä.

Väistyvä Medved oli sivussa myös olympialaisten jälkeen Salpausselän kisoista ja Kulmista.

– Haluaisin sanoa kiitokset Suomen Hiihtoliitolle siitä, että he antoivat minulle mahdollisuuden työskennellä ja näyttää työnjälkeni heidän kanssaan viimeisen kahden vuoden aikana. Mielestäni olemme tehneet hyvää työtä, ja tilastot sekä tulokset kertovat myös siitä, Medved kommentoi lähdöstään kertovassa tiedotteessa.

– Olen pahoillani, ettemme löytäneet yhteistä säveltä kehityksen ja edistyksen jatkamiseksi. Toivon seuraajalleni kasvavia resursseja ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen, hän jatkaa.