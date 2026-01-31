Millainen taakkateline ja suksiboksi kannattaa hankkia? | MTV Uutiset
Suksiboksi auton katolle? Ota nämä seikat huomioon
6:13Videolla Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen opastaa taakkatelineen ja suksiboksin asennuksessa.
Julkaistu 31.01.2026 11:59
Teppo Vesalainen
teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi
Hiihtolomat lähestyvät. Mikäli auto on vaihtunut edellisen reissun jälkeen tai on muuten ilmaantunut tarvetta taakkatelineen tai suksiboksin hankinnalle, ehtii sen vielä tehdä. Aivan viimeiselle viikolle ennen lomareissulle lähtöä hankintaa tai asennusta ei kannata jättää.
Kysymys: Millainen taakkateline ja suksiboksi kannattaa hankkia ja mitä niiden asennuksessa on syytä huomioida?
Vastaus: Aivan ensimmäiseksi on tärkeää varmistaa, saako omaan autoon ottaa kattokuormaa. Se ei ole mikään itsestäänselvyys kaikkien tämän päivän automallien kohdalla. Taakkatelinettä ei kannata hankkia sellaiseen autoon, jossa sen käyttö ei ole sallittua.
Kun sitten vetää ostohousut jalkaan, kehotan suosimaan tunnettujen ja laadukkaaksi miellettyjen tarvikevalmistajien tuotteita. Niiden asennus on pääsääntöisesti tehty helpoksi ja osat kestäviksi. Mikäli jotain hajoaa, on niihin myös varaosia saatavilla.
Monesti laadukas, tunnetun tarvikevalmistajan taakkateline on jopa vakuuttavampi toteutus kuin autonvalmistajan oma, merkkikohtaisena myytävä tuote. Hyvä nyrkkisääntö tässäkin on vanha viisaus: jos haluaa halvan ja hyvän, pitää ostaa kaksi eri tuotetta.
Jos aikoo vielä hankkia taakkatelineen ennen hiihtolomia, on syytä toimia ajoissa.Autoliitto
Hankkisinko käytetyn?
Myös käytetty taakkateline tai suksiboksi ovat hyviä vaihtoehtoja. Niitä on netin myyntipalstoilla tarjolla jopa yllättävän paljon – osa lähes uuden veroisia, murto-osalla uuden hinnasta. Rohkenen väittää, että ostamalla laadukkaan tarvikevalmistajan hyvin pidetyn ja vähän käytetyn telineen uuden halpistelineen sijaan, saa huomattavasti paremman tuotteen – ja vieläpä edullisemmin.
Olennaista on kuitenkin varmistaa, että käytettynäkin ostettu teline on tarkoitettu juuri nimenomaisesti siihen automalliin, jonka katolle sitä on hankkimassa. Käytettyjä telineitä onkin paremmin saatavilla yleisiin, jo pidempään markkinoilla olleisiin, automalleihin.
Niin telineen kuin suksiboksinkin tulee olla ehjä ja kaikkien osien tallessa. Mikäli käytetyn telineen mukana ei tule käyttöohjetta, kannattaa sellainen kaivaa käsiin internetin syövereistä.
Markkinoilla pidempään olleisiin automalleihin on monesti tarjolla taakkatelineitä myös käytettyinä. Uutuusmalleihin – sen sijaan – joutuu usein hankkimaan uuden.Autoliitto
Asennusta ei pidä jättää viimeiseen iltaan
Telineen asennus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen reissulle lähtöä. Jos asennuksessa tulee ongelmia tai jotain rikkoontuu, ehtii sitten vielä ratkoa ongelmat ilman, että asialla on sen kummempaa vaikutusta matka-aikatauluun tai -suunnitelmiin.
Asennus on syytä aloittaa auton pesulla. Jos teline laitetaan likaista kattoa tai kattokaidetta vasten, aiheuttaa se todennäköisemmin naarmuja.
Jos vain on mahdollista, kannattaa asennus tehdä autotallissa tai hallissa sen sijaan, että asentelisi sormet kohmeessa, kovassa pakkasessa. Teline tulee asentaa huolellisesti sekä auton että telineen käyttöohjeita seuraten. Aika-ajoin näkee valitettavasti jopa ajosuuntaan nähden väärin päin asennettuja telineitä.
Mikäli taakkatelineelle on tarkoitus asentaa suksiboksi, pitää takaluukun aukeamiseen tarvittava tila mahdollisuuksien mukaan huomioida jo telinettä asennettaessa.
Teline on kiristettävä riittävän – mutta ei liian – tiukkaan. Laadukkaissa telineissä on kiristäminenkin tehty helpoksi esimerkiksi telinettä seuraavan "momenttiavaimen" avulla. Asennuksen päätteeksi on vielä syytä varmistaa sen onnistuminen ottamalla tukevalla otteella kiinni molemmista taakkatelineputkista ja heiluttamalla niistä autoa sivusuunnassa. Teline ei saa klonksua toimenpiteen aikana.
Suksiboksia hankittaessa on ensinnäkin huomioitava, että ostaa omaan käyttötarkoitukseen soveltuvan boksin. Esimerkiksi pitkät perinteisen tyylin murtomaahiihtosukset eivät mahdu kaikkiin boksimalleihin.
Toinen olennainen huomioitava asia on boksin korkeus. Nykyään, kun automarkkinoilla tunnutaan suosivan perinteistä henkilöautoa korkeampia katumaasturimalleja, saattaa taakkatelineen ja boksin kanssa korkeus kasvaa sellaisiin lukemiin, ettei auto enää mahdukaan esimerkiksi tallin ovesta sisään: muun muassa kippiovella varustetuissa talleissa ovi jää auki ollessaan selvästi oviaukon yläreunan alapuolelle.
Boksin korkeuden lisäksi asiaan pystyy jonkin verran vaikuttamaan myös taakkatelinemallin valinnalla, sillä samaan automalliin tarkoitettujen telineidenkin korkeuksissa voi olla useiden senttien eroja.
Kolmantena asiana boksin valinnassa on syytä varmistaa, että kyseisen boksin kiinnityssysteemi sopii omaan taakkatelineeseen. Varsinkin vanhempien boksien kohdalla kiinnitysraudat ovat usein tehty ohuempiin taakkatelineputkiin, mitä nykytelineissä käytetään.
Suksiboksin oikea paikka
Sivusuunnasta katsottuna boksin etureuna ei saisi ylettyä tuulilasin puolivälin etupuolelle vaan mielellään selvästi taaemmas. Näin ajoviiman kampeava vaikutus ei muodostu liian suureksi.
Ajosuunnassa boksi tulisi asentaa mahdollisimman suoraan. Tällöin sen ilmanvastus on pienin mahdollinen ja se ujeltaa vähemmän.
Suksiboksia kannattaa pitää katolla vain silloin, kun sille on oikeasti tarvetta.Autoliitto
Säilytä boksia muualla kuin katolla
Muistathan huomioida, että huolellisestikin asennettu suksiboksi pääsääntöisesti nostaa polttoaineenkulutusta ja lyhentää toimintamatkaa. Tämä on syytä pitää mielessä erityisesti sähköautolla matkattaessa, matka-aikataulua laadittaessa.
Kun tarvetta suksiboksille tai taakkatelineelle ei enää ole, kannattaa ne poistaa katolta ilmanvastusta lisäämästä.