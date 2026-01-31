Hiihtolomat lähestyvät. Mikäli auto on vaihtunut edellisen reissun jälkeen tai on muuten ilmaantunut tarvetta taakkatelineen tai suksiboksin hankinnalle, ehtii sen vielä tehdä. Aivan viimeiselle viikolle ennen lomareissulle lähtöä hankintaa tai asennusta ei kannata jättää.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Millainen taakkateline ja suksiboksi kannattaa hankkia ja mitä niiden asennuksessa on syytä huomioida?

Vastaus: Aivan ensimmäiseksi on tärkeää varmistaa, saako omaan autoon ottaa kattokuormaa. Se ei ole mikään itsestäänselvyys kaikkien tämän päivän automallien kohdalla. Taakkatelinettä ei kannata hankkia sellaiseen autoon, jossa sen käyttö ei ole sallittua.

Kun sitten vetää ostohousut jalkaan, kehotan suosimaan tunnettujen ja laadukkaaksi miellettyjen tarvikevalmistajien tuotteita. Niiden asennus on pääsääntöisesti tehty helpoksi ja osat kestäviksi. Mikäli jotain hajoaa, on niihin myös varaosia saatavilla.

Monesti laadukas, tunnetun tarvikevalmistajan taakkateline on jopa vakuuttavampi toteutus kuin autonvalmistajan oma, merkkikohtaisena myytävä tuote. Hyvä nyrkkisääntö tässäkin on vanha viisaus: jos haluaa halvan ja hyvän, pitää ostaa kaksi eri tuotetta.