Real Madridin tähtihyökkääjä Kylian Mbappe on jälleen pelikunnossa, kun joukkue kohtaa tiistaina Manchester Cityn Mestarien liigan neljännesvälierien toisessa osaottelussa. Real voitti avausosan Madridissa Fede Valverden hattutempulla lukemin 3–0.

Polvivammasta kärsinyt Mbappe on ollut sivussa peleistä helmikuun 21. päivästä lähtien.

Niin ikään sivussa jo viikkoja ollut Jude Bellingham matkusti joukkueen mukana Englantiin, mutta ei ole vielä pelikuntoinen. Reitensä loukannut Bellingham otettiin vaihtoon ottelussa Rayo Vallecanoa vastaan helmikuun 1. päivä ja on ollut sivussa jo yli puolitoista kuukautta.

– Bellingham halusi lähteään matkaan ja olla osa joukkuetta. Hän harjoittelee osittain, mutta ei pelaa ottelussa, Realin päävalmentaja Arvalo Arbeloa sanoi BBC:n mukaan.

– Mbappe on sen sijaan jo käytettävissä ja näette hänet tositoimissa. Odotan häntä innolla kentälle. Saan jälleen nauttia hänestä ja maaleistaan, mutta myös itse pelaamisessamme hän on erittäin tärkeä palanen, Arbeloa jatkoi.

Mestarien liigan neljännesvälierien toiset osaottelut käynnistyvät tiistaina kello 19.45, kun norjalaissensaatio Bodö/Glimt voi varmistaa ottelussa Sportingia vastaan paikkansa kahdeksan parhaan joukossa. Bodö/Glimt voitti avausosan lukemin 3–0.