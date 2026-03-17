Viranomaiset muistuttavat, että mitään Suomi.fi-palvelun nimissä sähköpostiin tulevia linkkejä ei tulisi klikata.
Kuten kaikessa sähköisessä asioinnissa, rikolliset voivat yrittää huijata myös Suomi.fi-palvelun nimissä.
Oikean Suomi.fi-palvelun viesteissä tai sähköposti-ilmoituksissa ei ole linkkejä mihinkään palveluun.
Tietoturvasyistä Suomi.fi-palvelun joko sähköpostiin tai mobiililaitteen sovellukseen tulevassa viesti-ilmoituksissa ei ole itse viranomaisviestiä, vaan viestin lukeakseen on kirjauduttava kyseisen viranomaisen verkkopalveluun.
Verkkopalvelun osoite kannattaa kirjoittaa itse suoraan verkkoselaimen osoitekenttään.
Suomi.fi-palvelu ei myöskään lähetä tekstiviestejä, Whatsapp-viestejä tai muita pikaviestejä.
Huijausta epäiltäessä voi kirjautua omalle tililleen verkossa osoitteessa suomi.fi/viestit tai avata mobiililaitteessa Suomi.fi-sovelluksen ja tarkistaa sieltä, onko viranomaiselta oikeasti tullut viesti.