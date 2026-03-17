MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa nostetaan pöydälle pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten karut työttömyysluvut.
Suomen työmarkkinoilla vain joka neljännellä työttömällä on edellytykset työllistyä nopeasti, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuoreesta työttömyyttä koskevasta tilastoanalyysistä.
Tilastoanalyysin perusteella 42 prosenttia työttömistä on erittäin vaikeasti työllistettäviä ja reilulla kolmanneksella on selviä työllistymisen esteitä.
Työllistymistä haittaavat esimerkiksi koulutuksen ja työkokemuksen puute sekä yli 50 vuoden ikä.
Suuri joukko työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia on Evan mukaan ajautunut niin etäälle työmarkkinoista, että pelkkä talouskasvu tai työn tarjontaa lisäävät toimet riitä.
Pitkäaikaistyöttömyys nostetaan pöydälle MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tänään kello 19.30.
Vieraiksi saapuvat työmarkkinoiden konkarit ja kansanedustajat Arto Satonen (kok.) sekä Lauri Lyly (sd.)
Nuorten karut luvut
Evan kokoamissa luvuissa myös nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.
Pitkäaikaisuus tarkoittaa yli vuoden kestänyttä työttömyyttä.
Joulukuussa 2022 yli vuoden työttömänä oli runsaat 8 000 nuorta, mutta viime vuoden joulukuussa määrä oli jo yli 16 000.
Evan konsultti Jussi Pyykkösen mukaan olennaista olisi estää työttömyyden pitkittyminen, jonka jälkeen työllistyminen muodostuu erityisen vaikeaksi.
– Nuorten pitää saada joko tutkinto tai työkokemusta, mieluiten molempia, jotta pitkittyvä työttömyys ja sitä kautta syrjäytyminen voidaan estää, Pyykkönen sanoo Evan tiedotteessa.
Evan mukaan Suomessa on myös noin 170 000 työikäistä, joilla ei ole käytännössä katsoen ollenkaan työhistoriaa viimeisen 10 vuoden ajalta.
Pitkäaikaistyöttömyys räjähti – miten pelastetaan edes nuoret? Kysymykseen etsitään vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tänään kello 19.30.
Vieraiksi saapuvat Orpon hallituksen edellinen työministeri, kansanedustaja Arto Satonen (kok.) sekä SAK:n pitkäaikainen puheenjohtaja, kansanedustaja Lauri Lyly (sd.).
Asian ytimessä hakee vastauksia uutismaailman kysymyksiin maanantaista torstaihin kello 19.30 suorana MTV Katsomossa.
Päivän polttaviin puheenaiheisiin vastauksia ovat hakemassa MTV Uutisten uutisankkurit Maija Lehmusvirta, Kirsi Alm-Siira ja Jan Andersson.