Ylen tietojen mukaan KRP epäilee "Kurdikettuna" tunnettua Rawa Majidia törkeistä huumausainerikoksista Suomessa.
Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisverkoston johtajaan Rawa Majidiin kohdistuva rikostutkinta liittyy tapaukseen, jossa kahden ruotsalaismiehen epäillään tulleen Suomeen levittämään amfetamiinia viime vuoden lopulla. Ylen tietojen mukaan miesten epäillään tulleen Suomeen Foxtrotin toimeksiannosta.
KRP:stä vahvistetaan Ylelle, että rikoskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan.
Majid on tällä hetkellä tiettävästi Iranissa.
