Ismail Abdoa ei enää pyritä saamaan rikosvastuuseen Suomeen, vaan rikosasia käsiteltäisiin Turkissa.

Keskusrikospoliisin (KRP) esitutkinta ruotsalaisesta jengijohtajasta "Mansikasta" eli Ismail Abdosta on valmistunut. Jutun esitutkintapöytäkirja on viime viikolla lähetetty Turkkiin, kertoo tutkinnanjohtaja Marko Heinonen STT:lle.

Abdo otettiin kesällä kiinni Turkissa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi hänet lokakuussa poissaolevana. Käräjäoikeuden julkisten tietojen mukaan Abdoa on epäilty kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta Helsingissä huhti–toukokuussa 2024.

– Hän on rikosorganisaation johtajana vastannut törkeistä huumausainerikoksista, Heinonen sanoi tuolloin.

KRP ei edelleenkään kommentoi tutkinnan sisältöä tarkemmin.

Muita tuomittu

STT:n tietojen mukaan Abdoa epäillään huumeista, joista kaksi ruotsalaismiestä istuu jo vuosien vankeusrangaistuksia. Tekoaika Abdon vangitsemisen perusteena olevissa epäillyissä huumerikoksissa täsmää KRP:n aiemman esitutkinnan huume-eriin. Jutun pöytäkirjassa myös viitataan suoraan Abdoon.

Samassa tutkinnassa KRP epäili ruotsalaismiesten valmistelleen pommi-iskua Tampereen Bandidosta vastaan. Poliisin mukaan kerhotilalla oli tarkoitus räjäyttää kaksi termospommia ja ampua sarjatuliaseella.

Oikeuden mukaan syytetyillä oli motiivi iskulle ja sellaisesta oli keskusteltu useiden päivien ajan. Miesten ei kuitenkaan näytetty tehneen konkreettisia valmistelutoimia iskun toteuttamiseksi, ja oikeus päätyi hylkäämään syytteet.

Turkissa vangittuna

Heinonen kertoo, että Ruotsi on jo aiemmin ohjannut valmistuneita tutkintojaan Turkkiin syyteharkintaan. Ruotsi on hänen mukaansa luopunut aikeesta saada Abdo vastaamaan syytteisiin Ruotsissa.

– On hyödynnetty Ruotsin tallaamia polkuja ja selvitetty, mikä on mahdollista ja mikä on järkevää. Saatiin vahvistus sille, että hän on Turkissa yhä vangittuna ja tämä Turkin asia menee kevään aikana käräjille siellä.

Heinonen sanoo, ettei ole tiedossa, mistä Abdoa tarkalleen Turkissa epäillään. Joka tapauksessa on todennäköistä, että edessä on hyvin pitkä vankeustuomio.

Yle: "Kurdikettua" epäillään

Yle kertoi tiistaina, että Abdon entistä rikoskumppania Rawa Majidia eli "Kurdikettua" epäillään törkeistä huumausainerikoksista Suomessa.

Abdo ja Majid johtivat yhdessä rikollisverkosto Foxtrotia, kunnes he riitautuivat vuonna 2023. Äärimmäisissä väkivaltaisuuksissa kuoli useita ihmisiä. Foxtrotista irtautunutta Abdon rikollisverkostoa kutsutaan Rumbaksi.