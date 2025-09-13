Pitkässä juoksussa paras säästö syntyy, kun auto on huollettu huolto-ohjelman mukaan ja korjaukset tehty heti vikojen ilmennyttyä. Huollot ja korjaukset kannattaa kilpailuttaa, kunhan muistaa, että halvin ei aina lopulta kuitenkaan ole se edullisin.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten auton huolto- ja korjauskustannuksissa voi säästää?

Vastaus: Säännöllisesti huolto-ohjelman mukaan huollettu auto on toimintavarmempi ja turvallisempi kuin sellainen, jonka huoltamista on laiminlyöty. Aukoton huoltohistoria on tärkeää myös myytäessä autoa eteenpäin.

Auton huoltaminen on paljon muutakin kuin pelkkä öljynvaihto. Suosittelen huollattamaan auton asiantuntevassa korjaamossa, joka tekee vähintään autonvalmistajan huolto-ohjelmassa määritellyt toimenpiteet.

Usein ihmiset perustelevat huoltamatta jättämistä kustannussäästöillä huoltojen ollessa kalliita. Paras tapa säästää on kuitenkin huolehtia auton kunnosta säännöllisesti. Jos huoltotoimenpiteitä laiminlyödään, polttoaineen kulutus kasvaa ja auto alkaa vikaantua.

Huollot ja korjaukset kannattaa kilpailuttaa

Itselläni on juuri nyt ajankohtaista perheemme toisen auton huollattaminen. Kuten aiempinakin vuosina, lähetin taas samansisältöisen tarjouspyyntösähköpostin useampaan eri huoltoliikkeeseen. Mukana oli sekä merkki- että monimerkkikorjaamoja.

Normaalin määräaikaishuollon lisäksi pyysin sisällyttämään tarjoukseen raitisilmansuodattimen, moniurahihnan sekä jarrunesteen vaihdot, uuden akun vaihdettuna ja sijaisauton. Näin siksi, että raitisilmansuodattimen vaihdatan aina joka huollossa, moniurahihnan vaihtoväli on tässä autossa kuusi vuotta, edellisestä jarrunesteen vaihdosta oli kulunut jo kolme vuotta ja kyseisessä, kuusi vuotta vanhassa, autossa on vielä alkuperäinen akku.

Kokemus on osoittanut, että tuon ikäinen akku alkaa olla tiensä päässä, joten se kannattaa vaihtaa nyt huollon yhteydessä eikä pakon sanelemana, kiireisenä pakkasaamuna, jolloin varmasti akun hinta ja vaihtokustannuskin olisivat huomattavasti kalliimpia.

Tämä moniurahihna alkaa olla tiensä päässä, joten se on uusittava huollon yhteydessä.Autoliitto

Sain tarjouksia, joiden hintahaarukka oli 690 eurosta 1381,79 euroon. Kilpailutuksen jälkeen ei toki automaattisesti kannata valita edullisinta, vaan vähän tutkailla, minkä merkkisiä suodattimia, muita osia ja öljyä on sisällytetty tarjouksiin.

Lähtökohtaisesti kannattaa käyttää vain laadukkaita suodattimia, öljyjä ja varaosia. Kaikissa saamissani huoltotarjouksissa ei näitä asioita avoimesti kerrottu, joten se saa heti hälytyskellot soimaan.

Tällä kertaa päädyin valitsemaan edullisimman hinnan tarjonneen huoltoliikkeen, koska tarjouksessa oli kaikki tuotu esiin avoimesti ja siihen sisällytetyt tuotteet olivat laadukkaita. Kalleimman tarjouksen tehneessä huoltoliikkeessä huoltokokonaisuus olisi ollut tuplahintainen valitsemaani verrattuna, joten lähettämällä saman sähköpostin viiteen eri paikkaan, säästin noin 700 euroa. Viiden minuutin työstä saamani korvaus oli siis varsin kohtuullinen.

On tärkeää selvittää jo etukäteen, mikä moottoriöljy sisältyy huoltotarjoukseen. Öljyn ja suodattimien laadussa ei pidä säästellä. Kun käytetty öljylaatu on tiedossa, on helppo hankkia samaa öljyä myös lisäysöljyksi, mikäli sellaiselle on tarvetta.Autoliitto

Sähköautokin tarvitsee huoltoa

Kun sähköautoja alkoi muutama vuosi sitten tulla enenevissä määrin liikenteeseen, näkyi eri medioissakin paljon juttuja siitä, kuinka sähköautot ovat käytännössä lähes huoltovapaita. Tätä näkemystä en itse missään tapauksessa allekirjoita. Vaikkakaan sähköauton moottorissa ei ole säännöllisesti huoltojen yhteydessä vaihdettavaa moottoriöljyä tai öljynsuodatinta, on niissä toki muita tärkeitä huolto- ja tarkastuskohteita.

Sähköauton jarrut ovat vähällä käytöllä, koska hidastaminen tapahtuu varsin usein jarrutusenergian talteenottoa eli rekuperaatiota hyödyntäen – siis myös jarrupoljinta kevyesti painettaessa. Näin ollen varsinaiset jarrut jumiutuvat herkästi käytön puutteesta.

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että jarrut avataan, puhdistetaan ja herkistellään säännöllisesti huoltojen yhteydessä. Paitsi, että jarruja tarvitaan voimakkaammin hidastettaessa, hyödyntää niitä myös osa auton turvajärjestelmistä, kuten esimerkiksi ajonvakautus.

Tärkeä osa jarrujärjestelmää on myös jarruneste, joka sekin on vaihdettava säännöllisesti, jotta järjestelmään ei pääse muodostumaan liikaa kosteutta.

Sähköautossa on myös polttomoottoriauton tavoin raitisilmansuodatin, joka on syytä vaihtaa säännöllisesti. Myös ovien ja luukkujen lukitusmekanismit ja saranat tarvitsevat voitelua ja alustan osat tarkastuksia – käyttövoimasta riippumatta. Usein polttomoottoriautoa selvästi raskaammissa sähköautoissa juuri erilaiset nivelet ja puslat ovat varsin kovalla rasituksella. Kun vikaantuminen huomataan huollon yhteydessä, saadaan se korjattua ajoissa eikä tilanne pääse eskaloitumaan pahemmaksi.

Onko sähköauton korjauskuluja syytä pelätä? Juttu jatkuu videon alla.

6:25 Haastattelussa Kokkolan autohuollon toimitusjohtaja Jesse Haapala.

En siis lähtisi hankkimaan sähköautoa pelkästään sillä perusteella, että haluaa säästöä huoltokustannuksissa. Joidenkin sähköautojen huollot toki saattavat olla hieman jotain polttomoottoriautomallia edullisempia, mutta mikään järin merkittävä ero ei ole.

Lataushybrideissä taas huoltovälit ovat monesti lyhyempiä ja huoltokohteitakin kahteen eri voimalinjaan saattaa sisältyä enemmän, joten niiden huoltokustannukset voivat muodostua tavallisia polttomoottoriautojakin kalliimmiksi. Toki näissä on jonkin verran automerkki- ja -mallikohtaisia eroja, joten kannattaa selvittää asia itseä kiinnostavien autoyksilöiden osalta ennen sellaisen hankkimista.

Tarkastuksia tehtävä huoltojen välillä

Yksistään auton huollattaminen huolto-ohjelman mukaan ei riitä. Auton käyttäjän on myös huolehdittava tietyistä tarkastuksista huoltojen välillä.

Perustarkastusten (öljy- ja nestemäärät, rengaspaineet ja valojen toiminta) tekeminen on erityisen tärkeää nykyään, kun autojen huoltovälit ovat pitkiä. Ennen auto huollettiin 10 000 km:n välein. Nykyään huoltoväli on monessa autossa jo 30 000 km. Kun auto käy huollossa entistä harvemmin, kuljettajan oma vastuu korostuu.

Öljy- ja nestemäärät, rengaspaineet ja valojen toiminta on syytä tarkastaa säännöllisesti, useita kertoja huoltojen välissä.Autoliitto

Viat eskaloituvat herkästi

Valitettavan moni autoilija ei välitä ”pikkuvioista”, kunhan auto kulkee eteenpäin. Katsastuksesta haetaan sitten vikalista ja korjataan ne, mitä katsastusmies velvoittaa. Välillä tämä vikalista saattaa olla hyvinkin pitkä, jolloin myös korjaamisesta tulee kallista.

Yleensä vika edesauttaa seuraavan syntymistä ja näin autosta kehittyy vähitellen todellinen vikapesäke, joka ei ole enää toimintavarma eikä turvallinen. Luonnollisesti useamman vian korjaaminen on myös huomattavasti kalliimpaa kuin yksittäisen vian.

Jos jonkin vian korjaamista on pakko lykätä, tulisi kyseessä olla sellaisen ominaisuuden, joka ei vaikuta millään tavalla turvallisuuteen tai edesauta uusien vikojen syntymistä. Esimerkiksi mukavuusvarusteiksi luokittelemani penkin- tai ratinlämmittimet voisivat olla esimerkkejä tällaisesta varusteesta.

Käyttäjän havaintoja tarvitaan yhä

Autot muuttuvat koko ajan hienommiksi. Kehityksen myötä niissä alkaa olla paljon itsediagnostiikkaa. Osa näistä vikadiagnooseista näytetään kuljettajalle auton näytöillä – osa taas edellyttää testerin tai vastaavan diagnostiikkatyökalun kytkemistä autoon. Uusimmat autot välittävät itsediagnostiikan keräämiä vikatietoja jopa suoraan merkkikorjaamolle, josta sitten ollaan yhteydessä auton käyttäjään.

Näiden sähköisten vikojen lisäksi autossa on kuitenkin valtavasti sellaisia mekaanisia kulutusosia, joiden huonosta kunnosta kuljettajalle ei kerrota diagnostiikkajärjestelmän avulla. Nämä edellyttävät yhä autonkäyttäjän omia havaintoja asiasta.

Autolla tulisikin säännöllisesti ajaa radio kiinni ja kuunnella sen omia ääniä. Näin jokaiselle muodostuisi selkeä mielikuva oman auton äänimaailmasta. Kun sitten yhtäkkiä tähän tuttuun äänimaailmaan ilmaantuu uusi ääni, on se auton tapa kertoa kuljettajalleen, että nyt ei kaikki ole kunnossa.

Tyypillisiä vioista kieliviä ääniä ovat alustan kolahdukset ajettaessa monttuihin. Mikäli tuntuu, että alusta kolahtaa säännöllisesti, on auto syytä viedä korjaamolle tutkittavaksi vian tarkempaa paikallistamista varten. Usein kolahdukset johtuvat välyksistä alustan puslissa tai nivelissä. Mikäli vian annetaan pahentua, saattaa nivel hajota kokonaan ja aiheuttaa pahimmillaan esimerkiksi auton ohjauskyvyttömyyden.

Toinen tyypillinen asiaan kuulumaton ääni on jarruista kuuluva kitinä, joka saattaa kuulua myös silloin, kun ei jarruteta – esimerkiksi käännyttäessä risteyksessä. Tämä saattaa olla merkkinä jarrupalojen kuluneisuudesta tai jarrujen likaisuudesta.

Jarrupalojen tai levyjen kuluneisuus vaikuttavat auton jarrujen ja ajonvakautusjärjestelmän toimintaan. Laahaamaan jääneet jarrut nostavat kulutusta ja aiheuttavat jarrujen tarpeetonta kuumenemista, mikä saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että koko auto syttyy palamaan.

Myös auton käyntiääntä kannattaa kuunnella. Moottorin tavallisuudesta poikkeava rapina tai epämääräinen särähdys käynnistettäessä saattavat kieliä orastavasta jakopään ongelmasta, varsinkin ketjujakopäiden kohdalla. Mikäli vian antaa pahentua, saattaa koko moottori vaurioitua jakopään petettyä.

Käynnistysakun tyypillinen käyttöikä on noin 5-6 vuotta. Akun vaihtotarve kannattaa ennakoida ja toteuttaa operaatio itselle sopivana ajankohtana, sen sijaan, että joutuisi tekemään sen pakon sanelemana, arkisena pakkasaamuna.Autoliitto

Autoa käynnistettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka terhakasti startti pyörittää moottoria ennen sen käynnistymistä. Jos alkaa tuntua siltä, että moottori pyörii startilla aiempaa laiskemmin, on akun uusimistarve todennäköinen.

Mikäli käynnistysongelmia on jo näin syksyllä, lienee sanomattakin selvää, että ongelmilta tuskin vältytään pakkasten kiristyessä. 12-voltin akkujen tyypillinen käyttöikä on noin 5–6 vuotta.

Suosittelen vaihtamaan oireilevan tai viimeistään kuusi vuotta vanhan akun ennakoiden, jotta sitä ei tarvitse tehdä sitten, kun auto on kieltäytynyt käynnistymästä. Näin selviää yleensä huomattavasti edullisemmin ja pääsee autolla todennäköisemmin ja ajallaan sinne, minne on tarkoituskin.

Akunvaihdon yhteydessä uuteen akkuun on helppo asentaa myös akkulämmitin, joka parantaa pakkaskeleillä akun kykyä vastaanottaa laturin tuottamaa virtaa ja pidentää usein myös akun käyttöikää.

MTV