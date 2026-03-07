Viisainta on pelata varman päälle. Vakuutus ei useinkaan korvaa vahinkoja, jos autolla on ajettu veden peittämällä tiellä.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Kuinka syvään vesilammikkoon autolla uskaltaa ajaa? Entä vaikuttaako käyttövoima asiaan?

Vastaus: Kevätauringon ja vesisateiden vuorotellen sulattaessa hankia koetellaan viemäriverkoston ja ojien välityskykyä. Tiettyihin tienkohtiin – kuten siltojen alle, notkoihin ja tunneleihin – kerääntyy helposti isojakin vesimassoja, jotka aiheuttavat päänvaivaa autoilijoille.

Vaikka ongelma ei tällä hetkellä ole akuuteimmillaan, uskon, että siihen vielä tässä kevään aikana ainakin paikoitellen tullaan törmäämään.

Vesi ei saa koskettaa auton pohjaa – oli käyttövoima mikä hyvänsä

Käyttövoimasta riippumatta nyrkkisääntönä on syytä pitää, että autolla ei pidä milloinkaan ajaa niin syvään veteen, että veden pinta pääsisi koskettamaan auton pohjaa.