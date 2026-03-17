Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää tiistaina iltapäivällä puheen Lontoossa.
Maanantaina London School of Economics -yliopiston opiskelijoille puhunut Stubb pääsee tiistaina ääneen arvostetussa kansainvälisen politiikan ajatushautomossa Chatham Housessa.
Stubbin puheen aiheena on eurooppalaisen yhteistyön tiivistäminen.
Eurooppa on tällä hetkellä maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi poikkeuksellisen kovassa testissä. Geopoliittiset ja taloudelliset muutokset lisäävät jatkuvasti painetta löytää ratkaisuja edessä oleviin haasteisiin.
Stubbin on tarkoitus kertoa puheessaan, miksi hän pitää joustavampaa mallia eurooppalaiselle integraatiolle välttämättömänä, jotta maanosa pysyy kestävänä ja kilpailukykyisenä.
Stubb tarkastelee puheessaan myös Euroopan nykyistä turvallisuusympäristöä sekä monenkeskiseen yhteistyöhön kohdistuvia paineita.
Lisäksi presidentti nostaa puheessaan esiin tarpeen käytännönläheisille toimintatavoille, joiden avulla maat voivat toteuttaa välttämättömiä muutoksia nopeassa tahdissa.
