Suora lähetys Lontoosta: Stubb kertoo, miten Eurooppa tiivistää yhteistyötään Katso: Alexander Stubb puhuu muun muassa Euroopan nykyisestä turvallisuusympäristöstä. Julkaistu 57 minuuttia sitten

Tino Vanhanen tino.vanhanen@mtv.fi

Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää tiistaina iltapäivällä puheen Lontoossa. Maanantaina London School of Economics -yliopiston opiskelijoille puhunut Stubb pääsee tiistaina ääneen arvostetussa kansainvälisen politiikan ajatushautomossa Chatham Housessa. Stubbin puheen aiheena on eurooppalaisen yhteistyön tiivistäminen. Eurooppa on tällä hetkellä maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi poikkeuksellisen kovassa testissä. Geopoliittiset ja taloudelliset muutokset lisäävät jatkuvasti painetta löytää ratkaisuja edessä oleviin haasteisiin. Stubbin on tarkoitus kertoa puheessaan, miksi hän pitää joustavampaa mallia eurooppalaiselle integraatiolle välttämättömänä, jotta maanosa pysyy kestävänä ja kilpailukykyisenä. Stubb tarkastelee puheessaan myös Euroopan nykyistä turvallisuusympäristöä sekä monenkeskiseen yhteistyöhön kohdistuvia paineita. Lisäksi presidentti nostaa puheessaan esiin tarpeen käytännönläheisille toimintatavoille, joiden avulla maat voivat toteuttaa välttämättömiä muutoksia nopeassa tahdissa. Voit seurata presidentin puhetta tässä artikkelissa.

14.50: Muutosten aika vaatii toimia

Maailmanpoliittisten muutosten takia Euroopan pitää nyt päättää, miten toimia, Stubb toteaa. Hän nostaa esiin Venäjän ja Yhdysvallat ja niiden arvaamattomuuden.

14.46 Stubb puhuu EU:n kokemista muutoksista

Presidentti muistuttaa EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta, mutta samalla myös taloustilanteen heikkenemisestä vuosien saatossa.

Hän toteaa, että rauhan aika on ohi ja lisää, että EU ei ole koskaan ollut näin yhtenäinen.

14.40: Stubb puhuu joustavasta integroinnista

Stubb kertoo tutustuneensa aiheeseen 1990-luvulla, kun hän kirjoitti artikkelin siihen liittyen.

Hän kertoo ajastaan ulkoministeriössä ja toteaa tehneensä päättötyönsä nimenomaan joustavasta integroinnista.

14.35: Stubb aloittaa puheensa

Stubbista todetaan, että hän ei juuri esittelyjä kaipaa. Hänet kuitenkin esitellään Suomen presidenttinä ja henkilönä, jolla on paljon vaikutusvaltaa Euroopassa.

Stubb itse toteaa leikkisesti, että esittelyjä on kuitenkin aina mukava kuulla.

