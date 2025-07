Millainen on hyvä ensiauto nuorelle? Kiinnitä huomiota näihin seikkoihin – "Aika riskialtis yhtälö"

Oman lapseni toivoisin hankkivan etuvetoisen perusauton tietyillä turvallisuusvarusteilla. Mitä uudempi ja vähemmän ajettu auto on, sitä parempi.

Kysymys: Millainen ensiauto nuorelle kannattaisi hankkia?

Vastaus: Nuoren lähestyessä ajokortti-ikää nousee autonvalinta monessa perheessä keskustelunaiheeksi. Jos rahoittajina toimivat vanhemmat, tulee heillä luonnollisesti olla vaikutusvaltaa siihen, millainen auto lopulta hankitaan.

Vaikka nuori olisi hankkimassa autoa itse, kannustan vanhempia tässäkin tapauksessa ohjaamaan valintaa oikeaan suuntaan.

Mahdollisimman uusi ja vähän ajettu

Hyvä nyrkkisääntö auton valintaan on, että kannattaa hankkia mahdollisimman uusi ja vähän ajettu auto, joka omalla budjetilla on saatavissa. Näin siksi, että uudempi auto on pääsääntöisesti turvallisempi kuin vastaavankokoinen vanhempi ja ajokilometrien kertyessä vikoja tahtoo ilmetä useammin.

Nuorella ensiauton ostajalla usein budjetti on rajallinen. Autoa valittaessa onkin tärkeää muistaa, että rahaa pitää jäädä myös auton muuhun ylläpitoon. Autoon pitää ostaa polttoainetta, hankkia vakuutukset, siitä pitää maksaa ajoneuvoveroa, sitä pitää huoltaa säännöllisesti ja sen renkaat kuluvat.

Asuinpaikasta riippuen myös auton säilyttämisestä saattaa joutua maksamaan ja pestä sekä katsastuttaakin auto pitää aika-ajoin. Jos autoon tulee vikoja, aiheutuu niistäkin korjauskustannuksia. Ilmentyneet viat tulisi korjata mahdollisimman pian, koska ne saattavat korjaamattomina aiheuttaa uusia vikoja.

Perusauto ajonvakautusjärjestelmällä

Lähtökohtaisesti lähtisin etsimään nuorelle ihan perusautoa. Perusautossakin voi – ja olisi hyväkin – olla kattavasti sekä aktiivisia (onnettomuutta ehkäiseviä) että passiivisia (onnettomuuden seurauksia lieventäviä) turvavarusteita.

Erityisen tärkeää olisi, että autossa olisi ainakin ajonvakautusjärjestelmä ja budjetin salliessa myös kaista-avustin.

Etuvetoinen perusauto ajonvakautuksella on hyvä valinta ensiautoksi.Autoliitto

Moni nuori kuitenkin haikailee usein kattavasti mukavuusvarusteltujen luksusautojen perään. Tällainen premium- tai luksusauto on maksanut uutena huomattavasti edellä suosittelemaani perusautoa enemmän, joten pienellä budjetilla hankintaa tehtäessä käsiin jää usein väistämättä huomattavan paljon ajettu ja selvästi suosittelemaani perusautoa vanhempi yksilö.

Paljon vikaantumisherkkää kallista tekniikkaa, jota on käytetty parikymmentä vuotta ja vaikkapa yli 300 000 km:a, on mielestäni aika riskialtis yhtälö.

Olennaista on muistaa, että mitä enemmän autossa on varusteita, sitä enemmän siinä on myös vikaantumismahdollisuuksia – ja mikä olennaisinta, näiden vikojen korjaaminen ei yleensä ole kovinkaan edullista.

Tehokas luisupulkka vai nuhainen etuveto?

Keskustelunaiheita, joihin nuoren kanssa autoa valittaessa helposti törmää, ovat myös tehokkuus ja vetotapa. Nuori ei tarvitse jäätävän tehokasta autoa normaalissa tieliikennekäytössä.

Oman talouteni käyttöautot ovat molemmat litraisella moottorilla varustettuja ja ainakin itse keski-ikäisenä miehenä pärjään niillä oikein hyvin – myös kiihdytyskaistoilla ja matka-ajossa, jota minulle kertyy varsin paljon. Taloudellisessa mielessä kannattaa myös huomioida se, että tehottomamman auton ylläpitokulut ovat pääsääntöisesti tehokkaita edullisemmat.

Ensiauton valinta on syytä tehdä harkiten – ja oikein perustein.Autoliitto

Vetotapana joidenkin nuorten suosiossa tuntuu olevan takaveto, ja myynti-ilmoituksissa näkeekin puhuttavan monen vanhan takavetoisen automallin kohdalla "luisupulkista". Tällöin auton käyttötarkoitus on selvästi hämärtynyt ja rivien välistä on luettavissa, että autoa on tarkoitus käyttää huvitteluun sen sijaan, että sillä siirryttäisiin turvallisesti paikasta A paikkaan B. Näin ei tietenkään saisi olla.

Oman asuinalueeni lähiympäristössä näkee valitettavan usein talvikelien tultua rajuja sladittelujälkiä mutkatiellä, kilometrien matkalla. Varsin usein osumajälkiä on myös penkoissa, kun kuljettajalla on ollut omat kädet, mutta Rovanperän menohalut. Monesti jälkiä katsellessani olenkin miettinyt, että toivottavasti kukaan ei tule juuri samalla hetkellä mäennyppylän takaa kahva edellä vastaan, kun olen itse – tai perheeni on – liikkeellä.

Ei ne vanteet – vaan renkaat

Valitettavan usein ensiauton ostaja käyttää koko budjetin autoon ja sitten joudutaan opettelemaan itsenäistä ajoa liikenteessä täysin ala-arvoisessa kunnossa olevin renkain.

Ennen auton ostoa onkin tärkeää selvittää kaupan kohteena olevan auton rengastilanne. Molempien rengassarjojen (kesä- ja talvirenkaiden) kaikkien neljän renkaan kunto pitää päästä itse toteamaan – ei siis luottaa automyyjän muistikuviin asiasta. Olennaista on pitää mielessä, että kesärenkaassa turvasuositus on 4 millimetriä ja talvirenkaassa 5 millimetriä.

Lisäksi pitää katsoa renkaiden kyljestä niiden valmistusajankohta. Jos renkaiden valmistuksesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän, on ne syytä uusia, vaikka pintaa olisikin vielä jäljellä.

Nastarenkaassa on lisäksi tärkeää varmistaa, että nastat ovat pääosin tallella, ehjät ja tiukasti kiinni renkaassa.

Renkaiden kunnon merkitys korostuu entisestään, kun valitaan autoa aloittelevalle kuljettajalle.Autoliitto

Mikäli renkaita joutuu uusimaan, on syytä selvittää uusimisesta aiheutuva lisäkustannus ja huomioitava se auton hankintahinnassa.

Jos autoliike tarjoutuu hankkimaan renkaat, on tärkeää sopia tarkasti, minkä merkkisistä renkaista on kyse. Mikäli tätä ei määritellä, valinnee voittoa tavoitteleva autoliike renkaat markkinoiden halvimpien joukosta, mikä ei taas ole aloittelevan kuljettajan turvallisuuden kannalta ollenkaan hyvä juttu.

Monesti nuoriso haikailee autoon isokokoisia ja näyttäviä vanteita, joihin sopivat renkaat puolestaan ovat varsin kalliita. Valitettavan usein näkeekin, että vanteisiin on vielä ollut varaa satsata, mutta se on tapahtunut renkaiden kustannuksella eli kalliilla vanteilla on loppuun ajetut tai markkinoiden halvimpien joukosta valitut renkaat.

Vanhempien viisasta ohjausta siis tarvitaan myös pyöräkokonaisuuksien valinnassa.

