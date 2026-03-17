Saksassa poliisi teki tiistaina laajoja operaatioita äärioikeistoryhmää vastaan.
Liittovaltion syyttäjän mukaan poliisi teki ratsioita kymmenen epäillyn äärioikeistoryhmän jäsenen kotiin viidessä osavaltiossa.
Useita militanttiryhmän jäseniä syytetään iskujen suunnittelusta maahanmuuttajia ja vasemmistoaktivisteja vastaan. Ryhmää epäillään useista pommi-iskuista sekä tuhopoltoista.
Poliisin aiemmin kiinni ottamat ryhmän epäillyt jäsenet tai tukijat olivat kaikki 14–21-vuotiaita. Kahdeksaa heistä syytetään esimerkiksi murhan yrityksestä.
Ryhmää on syytetty esimerkiksi lokakuun 2024 tuhopolttohyökkäyksestä kulttuurikeskukseen Altdöbernissä Brandenburgin osavaltiossa. Sisällä olleet pääsivät pakenemaan.
Kiinniotot ovat Saksassa herättäneet keskustelua nuorten radikalisoitumisesta sosiaalisessa mediassa.