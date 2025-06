Oletko vuokraamassa autoa? Tämän tekemällä voit välttää kalliit laskut

Huomioimalla muutamia olennaisia asioita vältyt varmimmin sudenkuopilta ja pettymyksiltä autoa vuokratessa.

Kysymys: Mitä autoa vuokrattaessa tulee ottaa huomioon?

Vastaus: Moni toteuttaa autoloman vuokra-autolla – ja toki tarve vuokra-autolle saattaa tulla muutenkin.

Vuokrattavaa automallia valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota sen kokoon. Lähtökohtaisesti on tärkeää, että koko seurueen matkatavarat mahtuvat auton tavaratilaan.

Joissakin Euroopan maissa on kirjoitettu autoilijoille huomattavia sakkoja, kun tavaroita on ollut matkustamon puolella ilman sidontaa.

Vuokra-auto tarjoaa hyvät liikkumismahdollisuudet loman aikana.

Tärkeää on myös varmistaa, paljonko autolla saa vuokrauksen aikana ajaa kilometrejä. Usein niin sanotuilla vapailla kilometreillä oleva auto on kalliimpi vuokrata kuin sellainen, jossa kilometrimäärää on rajoitettu.

Mikäli päätyy vuokraamaan auton rajoitetuilla kilometreillä, on tärkeää varmistaa ja dokumentoida valokuvin kilometrimäärä matkan alkaessa auton matkamittarista sekä myös selvittää, paljonko sovitun kilometrimäärän ylittävät kilometrit sitten mahdollisesti tulevat maksamaan.

Navigointi ja puhelimen liitettävyys

Lähtökohtaisesti navigaattorista en lähtisi enää nykypäivänä vuokraamolle maksamaan – varsinkin, jos oma puhelinliittymä mahdollistaa puhelimen karttaohjelman käytön myös ulkomailla ilman lisämaksuja. Monessa vuokra-autossa on integroitu navigaattori, vaikka sellaista ei olisi tilannutkaan ja jos ei ole, voi sitten turvautua omaan puhelimeen.

Mukaan kannattaa varata puhelimen latausjohto, jolla sen saa kytkettyä autoon Android Auto tai Apple CarPlay -ominaisuuksien hyödyntämiseksi. Edellä mainitut mahdollistavat puhelimen peilauksen auton näytölle, jolloin vaikkapa puhelimen Google Maps -sovelluksen käyttö onnistuu auton näytön kautta. Osassa autoja peilaus onnistuu jopa johdottomasti, mutta johto on kuitenkin järkevää varata mukaan siltä varalta, että sitä tarvitaan – ja tarvitaanhan sitä joka tapauksessa puhelimen lataukseen.

Latausta varten on myös hyvä olla erilaisia adaptereja. Itse kuljetan aina reissulla mukana tupakansytytinpistokkeeseen sopivaa adapteria, jossa on sekä USB-A että USB-C -liitännät.

Lisäksi pakkaan mukaan kaksi erilaista latausjohtoa, joista toinen sopii USB-A ja toinen USB-C -pistorasiaan. Näppärä ja vähän tilaa vievä on myös USB-A -pistokkeen USB-C:ksi muuntava adapteri.

Olennaista on huomata, että kaikissa nykyautoissa ei enää ole vanhaa perinteistä tupakansytytinpistorasiaa tai edes USB-A -porttia. Kun varautuu monipuolisilla kaapeleilla ja adaptereilla, ei puhelimen käyttö puhelimena tai navigaattorina jää ainakaan sopimattomuudesta kiinni.

Siltä varalta, ettei autossa ole puhelimen peilausmahdollisuutta, kannattaa mukaan varata myös kojelautaan helposti kiinnitettävä (ja irrotettava) teline puhelimelle. Kun puhelimen saa järkevään paikkaan, on ajo-ohjeita helpompi seurata sen näytöltä.

Vakuutusten kattavuus

Viimeistään autoa vuokraamosta noudettaessa on olennaista selvittää vakuutusten kattavuus ja omavastuut. Itse pyrin aina ottamaan vuokra-autoon kaiken kattavat vakuutukset nollaomavastuulla. Se tekee vuokrausajasta vähemmän stressaavan.

Monesti vuokra-auto otetaan hämärästä parkkihallista, jossa on käytännössä aivan mahdotonta havaita ainakaan kaikkia autossa olevia kolhuja tai naarmuja. Vastaavasti ulkonakin vallitseva sää ja valon tulosuunta vaikuttavat olennaisesti erityisesti naarmujen havaittavuuteen.

Autoliittoon tulee aika-ajoin yhteydenottoja jäseniltä, joilta autovuokraamo perää korvausta aiheutetusta vahingosta, vaikka vuokraaja itse ei ole mielestään vauriota aiheuttanut. Kun vakuutusturva on kattava ja omavastuu poistettu, ei ole niin vaarallista, vaikka autosta jäisi jokin kolhu huomaamatta. Siitä huolimatta suosittelen ottamaan valokuvat sekä auton ulko- että sisäpinnoista ennen ajoon lähtöä vuokraamon pihasta sekä autoa palautettaessa vuokrauksen päätteeksi.

Tärkeää on myös varmistaa, että vakuutukset kattavat paitsi ulkoiset kolhut ja naarmut – myös sisätilan, moottorin, voimansiirron ja renkaiden vauriot sekä tiepalvelun. Itse sain juuri varsin negatiivisen kokemuksen asiakkaana vuokratessani auton Rovaniemen rautatieasemalta.

Kun kyselin tiskillä vakuutusten eri vaihtoehtojen kattavuutta, käytti myyjä esimerkiksi tiepalvelun kohdalla termiä ”täyteen arvoon”. En ymmärtänyt kyseistä ammattijargonia, vaikka jonkin asteisena automiehenä itseäni pidänkin. Niinpä päätin kysyä, mitä vuokraamon edustaja tällä ”täyteen arvoon” -klausuulilla tarkoitti. Vasta silloin sain selkeän vastauksen, että auton rikkoutuessa tai renkaan puhjetessa joutuisin maksamaan koko hinauslaskun sekä renkaan paikkauksen omistani. Asiakaspalvelijan käyttämä ilmaisu oli kyllä mielestäni aika helposti ymmärrettävissä väärin – ainakin itselleni ensimmäinen mielleyhtymä oli, että vakuutus korvaa hinauksen ja renkaan ”täyteen arvoon”. Olin kuitenkin väärässä, joten hyvä, että tuli kysyttyä asiaa.

Tarinan keskeinen opetus on, että jos et ymmärrä, mitä virkailija sinulle puhuu, pyydä selittämään asia tarkemmin.

Vaurio vaikkapa takaistuimen verhoilussa saattaa jäädä helposti huomaamatta. Olet kuitenkin korvausvelvollinen, jos et huomaa vauriota autoa noudettaessasi eikä sen sisätiloja ole erikseen vakuutettu.

Vuokra-autolla toiseen maahan

Jos tarkoituksesi on käydä vuokra-autolla vuokrausmaan rajojen ulkopuolella, pitää tästä mainita vuokraamolle viimeistään autoa noudettaessa. Yleensä useammassa maassa ajamisesta veloitetaan lisämaksu. Auton maastavientiin saatetaan tarvita omistajan kirjallinen lupa ja mahdollinen vakuutustodistus (green card), jotka saa sitten samalla tarvittaessa mukaan vuokraamosta.

Kannattaa myös selvittää sekä vuokrausmaan että niiden muiden maiden, joissa aikoo ajaa, tie-, silta- ja tunnelimaksukäytännöt tms. Joskus vuokra-autossa voi olla valmiiksi vapaaseen ajoon oikeuttava tarra tai laite tai sitten sellainen on mahdollista hankkia lisämaksusta jo autoa vuokrattaessa. Mikäli näin ei ole, on autonvuokraaja velvollinen huolehtimaan maksuista omatoimisesti.

Tankkaus ja palautus

Pääsääntö on, että auto luovutetaan täydellä tankilla ja sellaisella se pitää myös palauttaa. Autovuokraamo saattaa myös tarjota lisämaksusta hintaa, että auton voi palauttaa tankkaamatta. Pääsääntöisesti kuitenkin edullisinta on tankata itse, jos vain oma aikataulu siihen antaa mahdollisuuden.

Tankattaessa on syytä olla erittäin huolellinen. Vertaamalla polttoainepistoolissa ja täyttöluukun kannessa olevia merkintöjä keskenään huolellisesti aina ennen tankkauksen aloittamista välttyy virhetankkauksilta varmimmin.

Kuten noudettaessa myös palautettaessa auto kannattaa kuvata ulkoa ja sisältä. Ehdottoman tärkeää tämä on, jos autossa ei ole täysvakuutusta tai omavastuunpoistoa. Itse kuvaan kuitenkin auton aina myös edellä mainituissa tapauksissa. Lisäksi suosittelen ottamaan kuvan auton kokonaismatkamittarista – erityisesti, jos vuokrauksen kilometrimäärä on ollut rajoitettu.

Paketti- ja matkailuautojen erityispiirteet

Edellä annetut ohjeet soveltuvat myös paketti- tai matkailuautojen vuokraukseen. Lisäksi niihin liittyvät omat kommervenkkinsä henkilöautoa isomman koon vuoksi. Matkailuautossa on myös paljon asumistekniikkaan liittyviä asioita ja varusteita, joihin vuokraajan on perehdyttävä huolella.

Paketti- tai matkailuauton iso koko ja poikkeukselliset liikeradat saattavat yllättää kokemattoman kuljettajan.

Vuokrattavan matkailuauton tulee olla juuri omaan käyttötarkoitukseen sopiva. Käytännössä tällä tarkoitan sitä, että istumapaikkoja ja vuodepaikkoja on riittävästi ja että tavarankuljetuskyky (kantavuus) on riittävä.

Autoa valittaessa on myös syytä selvittää, mitkä varusteet (kaasupullot, markiisi, tasauskiilat, tarvittavat kaapelit, polkupyörätelineet, ilmastointi, kemiallisen wc:n tarvikkeet, vesiletkut, astiat, pyyhkeet, liinavaatteet, ulkokalusteet…) kuuluvat vuokraushintaan.

Olennaista on myös sopia etukäteen septitankin tyhjennyskäytännöstä matkan päätyttyä. Tyhjennyksen voi usein halutessaan jättää vuokralle antajan huoleksi, mutta silloin siitä yleensä pitää maksaa ylimääräistä. Vastaavasti kaasupullojen lopputäyttö, wc:n vaatimat kemikaalit, loppusiistiminen ja ulkopesu maksavat usein erikseen.

