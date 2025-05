Mitä kaikkea pitää huomioida ennen sähköauton hankintaa? Varo, ettet ajaudu elämäsi kalleimpiin kilometreihin

Sähköautot ovat pääsääntöisesti mukavia ajaa. Sellaisen hankinta edellyttää kuitenkin tiettyjen reliteettien tiedostamista, harkintaa ja huolellisuutta.

Kysymys: Mitä asioita tulisi huomioida, kun alkaa suunnitella sähköauton hankintaa?

Vastaus: Ihan ensimmäiseksi on syytä hahmottaa muutama sähköautoiluun liittyvä perusasia, joilla on auton käytettävyyden kannalta olennainen merkitys.

Sähköautot ovat pääsääntöisesti erittäin mukavia ajettavia.Autoliitto

Lataaminen

Jos autoa tulee ladattua paljon kotona tai töissä ns. peruslatauksessa, on olennaista selvittää, millainen laturi autossa on sisäänrakennettuna. Erikseen myytävät kotilatauslaitteet eivät oikeastaan ole latureita, vaan keinoja syöttää virtaa juuri tuolle edellä mainitulle, autossa kiinteästi olevalle, laturille.

Latausnopeuden kannalta olennaisin asia on, että hyödyntääkö kyseisen automallin laturi yhtä vai kolmea vaihetta. Mikäli tarve peruslataukselle on säännöllinen, valitsisin ehdottomasti sellaisen automallin, jossa on kolmivaihelaturi.

Mikäli autoa joutuu lataamaan paljon julkisilla pikalatauspisteillä, ei ole yhdentekevää, millaisella nopeudella se latautuu. Onkin tärkeää selvittää, millainen pikalatausteho kyseiselle autolle luvataan.

Pettymyksien välttämiseksi on kuitenkin syytä pitää mielessä, että lähelle ilmoitettua pikalataustehoa päästään vain tietyillä latureilla, akun varaustilan ollessa latauksen alkaessa riittävän alhainen (yleensä alle 20 prosenttia) ja akun lämpötilan ollessa oikea.

Akun lämpötilan optimoimiseksi mahdollisimman hyvän latausnopeuden mahdollistamiseksi, olisi tärkeää, että autosta löytyisi ajoakun pikalatausta varten valmisteleva esilämmitystoiminto. Mielessä kannattaa pitää myös se, että pikalatausteho laskee akun täyttyessä, usein noin 80 prosentn kohdalla, lähes peruslatauksen tasolle.

Jos kyseinen auto laitettaisiin kuvanottohetkellä riittävän tehokkaaseen pikalaturiin, olisi latausteho 48 kW. Kytkemällä ajoakun pikalatausta varten valmistelevan esilämmityksen päälle, on latausteho kyseisissä olosuhteissa mahdollista kasvattaa 83 kW:iin. Aikaa tähän kuluisi 44 minuuttia.Autoliitto

Mitä pitää muistaa, jos lataa sähköautoa kotona? Juttu jatkuu videon alla.

0:48 Videolla kerrotaan, mitä pitää ottaa huomioon sähköauton kotilaturin valinnassa ja asennuksessa.

Toimintamatka

Ajoakun pikalatausta varten valmistelevan esilämmitystoiminnon lisäksi toinen varuste, jonka itse priorisoin tärkeäksi, on ilmalämpöpumppu. Se parantaa lämmityksen energiatehokkuutta ja mahdollistaa näin kylmemmillä keleillä pidemmän toimintamatkan kuin sellaisella autolla, jossa ilmalämpöpumppua ei ole.

Toki on olennaista myös huomata, että oikein kovilla pakkasilla ilmalämpöpumppu ei enää välttämättä kykene tuottamaan lämpöä, jolloin toimintamatkan romahdus saattaa olla yllättävän suuri.

Muutenkin luvattuun toimintamatkaan on syytä suhtautua skeptisesti. Se saattaa toteutua kesällä, optimaalisissa olosuhteissa, mutta talvikelillä pitää varautua siihen, että uudenkin sähköauton toimintamatka on noin puolet ilmoitetusta WLTP-toimintamatkasta. Asennoitumalla näin, välttyy pettymyksiltä parhaiten. Ei toimintamatkan romahdus toki aina näin raju ole, mutta tuohon kannattaa kuitenkin varautua.

On myös huomattava, että käytetyssä sähköautossa ajoakun varauskyky (SoH) on saattanut heikentyä. Tämän vuoksi onkin tärkeää käyttää auto ajoakun testauksessa ennen ostopäätöksen tekoa.

Talviolosuhteissa toimintamatka putoaa tyypillisesti noin kolmanneksen kesän vastaavasta – oikein haasteellisissa olosuhteissa enemmänkin. Kun toimintamatkan ajattelee puolittuvan ilmoitetusta WLTP-arvosta, välttyy pettymyksiltä parhaiten.Autoliitto

Suurin sallittu perävaunumassa

Mikäli autolla on tarkoitus vetää perävaunua, on syytä selvittää, onko kyseiseen autoyksilöön mahdollista asentaa vetokoukkua ja mikä on sen vetokyky.

Jos autossa on vetokoukku valmiina, ei sekään ole välttämättä tae siitä, että autolla saisi vetää perävaunua – tai järkeviä kuormia sillä. Vetokoukku on saatettu asentaa vain pyöränkuljetustelinettä varten.

Auton ulkonäön tai koon ei pidä antaa hämätä vaan suurin sallittu perävaunumassa jarruitta ja jarruin on varmistettava aina auton rekisteritiedoista.

Someryhmiin jo ennen ostopäätöstä

Monilla sähköautomerkeillä tai -malleilla on omia someryhmiään, esimerkiksi Facebookissa. Moni liittyykin auton ostettuaan tällaiseen ryhmään.

Itse kannustan kuitenkin ennakoimaan ja ottamaan kiinnostavien sähköautomerkkien tai -mallien ryhmät seurantaan jo hyvissä ajoin ennen ostopäätöksen tekemistä. Jos esimerkiksi seuraa vastaavanlaisen auton omistajien kirjoittelua vuoden päivät, on varsin tietoinen heidän käyttökokemuksistaan eri vuodenaikoina.

Kaikki, mitä näissä ryhmissä kirjoitellaan, ei välttämättä ole totta. Jos kuitenkin moni käyttäjä raportoi samankaltaisista ongelmista, kannattaa siitä vetää omat johtopäätöksensä.

Älä osta itselle liian kallista autoa

Yhtenä isona riskinä sähköauton hankinnassa näen edelleen yllätykselliset arvonalenemat. Lähivuosien aikana olemme saaneet vähän väliä lukea eri sähköautomallien kohdalla ilmoituksia useiden tuhansien eurojen hinnanpudotuksista.

Sanomattakin on selvää, että jos uuden sähköauton hintaa pudotetaan vaikka 8 000 euroa, heijastuu pudotus väistämättä myös vastaavien käytettyjen hintoihin. Kannattaakin perehtyä itseä kiinnostavan mallin hintakehitykseen muutaman vuoden ajalta.

Sanoisin, että turvallisempaa on ostaa sellainen sähköautomalli, jonka uushankintahintaa on hiljattain pudotettu tuntuvasti, kuin sellainen, jonka kohdalla hinnanpudotusta ei ole tapahtunut. Näin siksi, että näen epätodennäköisenä, että saman automallin hintaa laskettaisiin rajusti kahdesti lyhyen ajan sisällä – toki näinkin voi käydä, joten varma asiasta ei voi olla.

On myös tärkeää huolehtia siitä, että auto tulee rahoitettua niin, että ratkaisu on kestävällä pohjalla. Moni on sortunut ostamaan edullisten käyttökulujen toivossa kalliimman auton, mihin oikeasti olisi ollut varaa.

Julkisuudessakin monet asiantuntijat ja toimittajat ovat kannustaneet pohtimaan hankintahinnan sijaan autoilun kuukausittaisia kustannuksia. Fakta on kuitenkin se, että auton hinta on tavalla tai toisella kokonaisuudessaan jollain aikavälillä maksettava siitä riippumatta, onko auto ostettu käteisellä vai rahoituksella.

Jos kuukausierä sorvataan sopivaksi jättämällä rahoitukseen todella suuri viimeinen erä ja auton arvo putoaakin vaikkapa uusien vastaavien mallien yllättävän hinnanalennuksen myötä yhtäkkiä tuntuvasti, ollaan herkästi tilanteessa, että autosta on rahoitusta jäljellä paljon enemmän kuin on sen todellinen arvo. Tällaiseen tilanteeseen ei pidä itseään ajaa.

Valitettavasti näitäkin tositarinoita on aina aika-ajoin luettavissa automerkki- tai mallikohtaisilta keskustelupalstoilta. Viimeksi tällä viikolla luin erään sähköautoilijan tarinaa "elämänsä kalleimmista kilometreistä".

Näin ajat sähköautolla taloudellisesti. Juttu jatkuu videon alla.

10:25 Autoliiton videolla annetaan ohjeet ja vinkit taloudelliseen ajamiseen sähköautolla.

Perehdy varusteluun huolellisesti

Ennen ostopäätöksen tekoa on tärkeää tutustua huolellisesti juuri kyseisen autoyksilön varusteisiin.

Äkkiseltään voi tulla ajatelleeksi, että kun ostaa 50 000 euron auton, on siinä kaikki mahdolliset varusteet. Näin asia ei kuitenkaan ole ja ainakin itse olen monen sähköautomallin koeajolla joutunut yllättymään – enkä aina ollenkaan positiivisesti.

Neuvoni on, että älä oleta sähköautossa olevan mitään, vaan selvitä, onko siinä.

Selvitä huolellisesti, mitä varusteita juuri kaupan kohteena olevassa sähköautossa on ja ei ole. Älä oleta autossa olevan mitään.Autoliitto

Vielä erityisen tarkkana pitää olla käytettynä maahantuotujen autoyksilöiden kohdalla, koska niiden varustelu saattaa poiketa vastaavien Suomessa uutena myytyjen autojen varustelusta.

Ei siis pidä olettaa, että johonkin muuhun maahan uutena myydyssä autossa olisi ilmalämpöpumppu tai ajoakun pikalatausta varten valmisteleva esilämmitystoiminto, vaikka sellaiset kuuluisivatkin vastaavan mallin vakiovarusteluun Suomessa.

Myös varustepakettien sisällöt saattavat vaihdella sen mukaan, mihin maahan auto on uutena myyty – siitäkin huolimatta, että varustepaketin nimi olisi sama molemmissa maissa.

Renkaiden kunto

Käytettyä autoa hankittaessa molempien rengassarjojen kaikkien renkaiden kuntoon on perehdyttävä huolellisesti. Itse en luottaisi automyyjän kertomaan vaan haluaisin nähdä kaikki renkaat ihan omin silmin.

Sähköautojen rengaskoot ovat usein varsin suuria ja renkaat kalliita. Molempien rengassarjojen uusimistarve saattaa aiheuttaa helposti parin tuhannen euron lisäkulut, joten tämä on tärkeää ottaa huomioon kauppahintaa sovittaessa.

Mikäli autoliike tarjoutuu hankkimaan autoon uudet renkaat, on tärkeää sopia tarkasti, minkä merkkiset ja -malliset ne tulevat olemaan. Liikenteessä liikkuu yllättävän paljon monien kymmenien tuhansien eurojen hintaisia sähköautoja markkinoiden halvimmilla mahdollisilla renkailla, kun rengasvalinta on jätetty hyvää myyntikatetta tavoittelevan autoliikkeen hoidettavaksi.

Pienessäkin sähköautossa saattaa olla yllättävän kookkaat ja hintavat renkaat.Autoliitto

Käytettynä maahantuodun auton kohdalla on tärkeää varmistaa, ovatko auton talvirenkaat tarkoitettu pohjoismaiseen talveen. Usein näissä on talvirenkaina Keski-Euroopan olosuhteisiin suunnitellut kitkarenkaat, jotka eivät hyväkuntoisinakaan sovellu Suomen talviolosuhteisiin.

Käytetty sähköauto aina kuntotarkastukseen

Henkilökohtaisesti en uskaltaisi ostaa käytettyä sähköautoa ilman puolueettoman tahon tekemää kuntotarkastusta. Moni autoliike mainostaa, että heidän vaihtoautonsa ovat läpäisseet vaihtoautotarkastuksen. Usein tämä tarkastus on kuitenkin autoliikkeen itsensä tekemä, minkä vuoksi on tärkeää välttää "ei se huono voi olla, kun myyjäkin kehuu" -ajatteluun sortumista.

Kun auton pyytää pitkään, yön yli kestävään, koeajoon, ehtii sen käyttämään puolueettomassa kuntotarkastuksessa vaikkapa katsastusasemalla. Olennaista olisi selvittää ajoakun varauskyvyn (SoH) lisäksi, onko akkukotelossa painaumia, jotka olisivat hylkäysperuste määräaikaiskatsastuksessa. Tämän toteaminen vaatii nosturia ja asiantuntemusta. Samalla saadaan tarkastettua alustan nivelten ja puslien sekä jarrujen kunto sekä paljon muita asioita.

