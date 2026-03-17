Pitkän linjan ravintovalmentaja Jessica Reiman jakoi Huomenta Suomessa vinkkejään ravitsevaan arkisyömiseen liittyen. Reimanin mukaan päivän tärkeintä ateriaa ei oikein voi nimetä.

– Kaikki ateriat ovat päivän tärkeimpiä. Eli se säännöllisyys, ja ei skipata aamiaista tai lounasta. Syödään säännöllisesti ja tasaisesti, värikästä ja ravintorikasta ruokaa.

Ruokien esivalmistelulla säästää helposti aikaa arjen kiireiden keskellä. Reimanin mukaan kukaan ei voi väittää, etteikö olisi aikaa tehdä pikaista tuorepuuroa illalla valmiiksi jääkaappiin aamua varten. Aamulla sen päälle voi lisätä raejuustoa ja marjoja.

Itse valmistaen saa paljon edullisemmin

Ravintovalmentaja nostaa esiin myös ruokakuluissa säästämisen. Hän esitteli lähetyksessä kahden päivän ravitsevat ruoat, jotka maksoivat arviolta noin 23–26 euroa.

– Jos ajattelee, että käyt vaikka lounaalla pääkaupunkiseudulla, niin saadaanko me lounasta 12 eurolla mistään? No ei hirveän monesta paikasta.

Yhden ravintolalounaan hinta syö siis kokonaisen päiväbudjetin verran rahaa.

– Jos me valmistaisimme itse ruokia, niin se on huomattavasti edullisempaa. Ja jos suunnitellaan ruokailua ja käytetään vaikka jotain kauppakassipalveluita, niin ruokahävikkiäkin tulee todella paljon vähemmän.

