MTV:n Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -ohjelmassa keskusteltiin muun muassa SDP:n aikaisesta vaalilupauksesta.

Suurimman oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman lupasi maanantaina palauttaa ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden, jos puolue on seuraavassa hallituksessa.

Lindtman on lupauksensa kanssa aikaisin liikkeellä, sillä seuraavat eduskuntavaalit järjestetään yli vuoden päästä huhtikuussa 2027.

MTV Uutisten politiikan toimittajat eivät yllättyneet lupauksesta.

– SDP:lle on koko ajan ollut selvää, että kaikkea sitä hirveätä ja pahaa, mitä hallitus SDP:n mielestä on työmarkkinoilla tällä kaudella tehnyt, ei voi perua, arvioi politiikan toimittaja Alec Neihum.

Perumisen hintalapuksi on laskettu varsin kohtuulliset vajaat 200 miljoonaa euroa.

Politiikan toimittaja Juha Kaija veikkaa, että lupauksen ajoitus liittyy siihen, että ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus poistui juuri vuodenvaihteessa.

– Moni saattaa nyt miettiä, kun tämä tulee voimaan, että lähteekö eroamaan liitosta nyt. Jos Lindtman tässä vaiheessa lupaa, että jos SDP on vallassa, niiin tämä palautetaan, niin ehkä moni sitten pysyy ammattiliiton jäsenenä, pohtii Kaija.

Ajoituksen osalta mietitään myös SDP:tä viime aikoina koetelleen eduskunta-avustajien häirintäkohun vaikutusta.

– Onhan se hyvä, jos SDP:stä puhutaan jossain toisessakin merkityksessä kuin tässä ahdistelukohussa, mikä nyt on ollut esillä, arvioi politiikan toimittaja Antonia Berg.

– Niin, se oli viime viikon iso poliittinen puheenaihe tämä ahdisteluasia ja tietysti jos itse olisin puolueen puheenjohtaja, niin kyllä varmaan siinä tilanteessa miettisin, että ehkä joku toinen avaus saattaisi siirtää keskustelua mielekkäämmille urille, arvioi yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.

Muita keskustelunaiheita MTV:n Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -ohjelmassa olivat esimerkiksi pääministeri Petteri Orpon (kok.) vierailu Kiinassa, kullan hinta ja Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen (sd.) kohuvalokuvat.

