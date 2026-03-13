Iranin sota on ulottamassa vaikutuksensa myös F1-sarjaan, joka on Sky Sportsin tietojen mukaan perumassa Bahrainin ja Saudi-Arabian osakilpailut. Vahvistusta asiaan odotetaan viikon loppuun mennessä.
Bahrainissa oli määrä ajaa huhtikuun 10.-12. päivä, Saudi-Arabiassa viikkoa myöhemmin. Miamin kisaviikonlopun ollessa ohjelmassa vasta toukokuun alussa kisakalenteriin on muodostumassa peräti kuuden viikon tauko.
Molemmat valtiot ovat joutuneet helmikuun lopusta asti sotatoimien kohteeksi, eikä turvallisuustilanne alueella ole edistynyt viime päivinä.
F1-kalenteri on rakennettu aikataulultaan tiukaksi, joten peruttavien kilpailujen tilalle ei ole määrä nimetä uusia. Täten kausi ajettaisiin loppuun 22 kilpailun sarjana.