Vihreät kiristäisi veroja ja leikkaisi miljardin euron edestä yritystukia ensi vaalikaudella, sanoo puheenjohtaja Sofia Virta Uutisextrassa.

Vihreät on peräänkuuluttanut puuttumista myös eläkkeisiin julkisen talouden tasapainottamiseksi.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tarkentaa nyt, että eläkesäästöt voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kiristämällä suurituloisten, yli 8000–10 000 euroa kuukaudessa tienaavien eläkeläisten verotusta

– Ajattelen rehellisesti, että jos meillä on eläkeläisiä, jotka saattavat saada lähes 10 000 euroa kuukaudessa eläkettä, niin jos jostain pitää taloutta vahvistaa, ja vaihtoehdot ovat jälleen leikata vammaispalveluista tai vaikkapa ikääntyneiden ympärivuorokautisesta hoivasta, tarkastelisin ennemmin kaikkein suurimpien eläkkeiden verotusta, Virta sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Nimenomaan yli 10 000 euroa kuukaudessa tienaavien?

– Ehkä 8000–10 000. Tämä on nyt minun heittämääni, eli en sano että tämä on vihreiden vaihtoehto, mutta yritän antaa mittaluokkaa, Virta sanoo.

Eläketurvakeskuksen mukaan keskimääräinen eläke on noin 2100 euroa kuukaudessa. Eläkeläisiä on noin 1,6 miljoonaa, ja heistä vain noin 0,3 prosenttia, eli noin 5900 henkilöä tienaa yli 8000 euroa kuukaudessa.

Virta määrittelee suurituloisen eläkeläisen henkilöksi, jonka arki pyörii veronkorotuksista huolimatta.

Virta sanoo ymmärtävänsä, että keskustelu eläkkeistä voi herättää huolta eläkeläisissä, jotka tehneet töitä, ja rakentaneet Suomea.

– Minä tai vihreät emme halua missään nimessä syventää kenenkään ahdinkoa tai köyhyyttä. Mutta silloin kun puhutaan ihmisistä, joilla on niin paljon parempi tilanne, niin ajattelen, että veronkiristysvaraa voisi olla osana kokonaisuutta.

Yritystukien leikkauksista noin miljardin euron säästöt

Ensi vaalikaudella edessä voi olla jopa 10 miljardin euron sopeutustarve. Myös esimerkiksi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on sanonut, ettei eläkkeisiin koskemista voida välttää, jos julkinen talous aiotaan saada tasapainoon.

Virran mukaan ensi vaalikaudella on edessä valtava urakka talouden vahvistamiseksi.

– Eläkejärjestelmä on niin massiivinen osa, että sitä on pakko jollain tavalla tarkastella myös sukupolvien oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

Yritystuista lähes miljardi

Eläkkeiden lisäksi vihreät sopeuttaisi taloutta muun muassa leikkaamalla yritystuista. Virran mukaan yritystukia karsimalla voitaisiin saada noin miljardin euron säästöt ensi vaalikaudella.

– Ne ovat tukia, joissa veronmaksajien rahoja laitetaan esimerkiksi UPM:n, Stora Enson ja Nesteen kaltaisille toimijoille. Minä uskon, että nämä yritykset pysyvät pystyssä ilman suomalaisten veronmaksajien tukea.

Karsittavien yritystukien joukossa ovat muun muassa teollisen puunpolton tuki ja turpeen verotuki, Virta sanoo.

Vihreät on aiemmin listannut noin 850 miljoonan euron edestä leikkauksia muun muassa teollisuuden, merenkulun ja maa- ja metsätalouden tukiin.

Virran mukaan leikkaukset yritystukiin olisivat myös osoitus vihreiden markkinaliberaalista linjasta. Virta on aiemmin sanonut, että vihreät on Suomen johtava markkinaliberaalipuolue.

– Silloinhan tasattaisiin kilpailukenttää, ja tehtäisiin pro market -ajattelua (markkinamyönteistä ajattelua) hallituksen politiikan sijaan.

Jo tällä kaudella vihreät peruisi hallituksen kaavailemat 100 miljoonan euron säästöt sosiaalihuoltoon, ja tasapainottaisi taloutta muun muassa perumalla yhteisöveron keventämisen, ja korottamalla kaivosveroa, Virta sanoo.

Orpon hallituksen tulisi tehdä tällä kaudella vielä säästöjä talouden tasapainottamiseksi. Tämä voitaisiin toteuttaa muun muassa korottamalla muun muassa haitta- ja terveysveroja, Virta sanoo.

Katso Virran koko haastattelu Uutisextrassa.

Uutisextra MTV3 kanavalla kello perjantaisin 22.35 ja lauantaisin kello 19.10. MTV Katsomossa jakso on nähtävissä perjantaisin kello 17.00 alkaen.