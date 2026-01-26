Maailman myllerrys on nostanut kullan hinnan ennätyslukemiin. Hinta ylitti tänään ensimmäistä kertaa 5 000 dollaria unssilta. Asian ytimessä kysyykin tänään; onko nyt oikea hetki laittaa omat korut myyntiin?

Tämän vuoden alusta kulta on kallistunut jo 17 prosenttia. Vuodessa hinta on lähes kaksinkertaistanut.

Asian ytimessä -ohjelmassa selvitetään viikon aluksi, miksi kullan hinta on niin voimakkaassa nousussa ja minkälaisia mahdollisia riskejä siihen liittyy.

Korkea hintataso näkyy myös kovenevilla kotimaisilla kultamarkkinoilla. Kulta- ja arvokoruja ostavat yritykset markkinoivat omia palveluitaan näkyvästi ja kiertäviä ostoautoja kiertää ennätysmäärin pitäjistä toisiin. Miten erilaisiin palveluihin voi luottaa ja voiko asiakas vertailla "parasta hintaa" tarjoavia yrityksiä mitenkään helposti? Näihin kysymyksiin Asian ytimessä -ohjelmassa ovat maanantaina vastaamassa jalometalleja myyvän Jalonomin toimitusjohtaja Kimmo Korkiakoski ja Nordean senioristrategi Hertta Alava.

Ohjelmassa selvitetään myös, millaisia hintaeroja koruille saadaan eri yrityksissä.