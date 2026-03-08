Sara Chafak joutui tahtomattaan kohun keskelle viime vuoden lopussa.

Entinen Miss Suomi ja somevaikuttaja Sara Chafak on tehnyt uuden aluevaltauksen, sillä hän on myös ravintoloitsija.

– Aloitin visualisoinnin jo yli 17 vuotta sitten. Nyt se tavallaan realisoitui, että olen virallisesti ravintoloitsija.

– Joskus päätin sen, että ennen 40 ikävuotta, jos en ole naimisissa tai minulla ei ole perhettä, niin perustan ravintolan. Tämä tapahtui jo viisi vuotta etukäteen, mikä on kiva, Chafak iloitsee.

Chafak kuvailee työn olevan vaativaa ja raskasta.

– Mutta sitten kun sitä tekee intohimon pohjalta, niin sillä on merkitys silloin ja rakastan sitä, mitä teen. Olen aika paljon siellä ja lähden tästä suoraan, Chafak kertoi Myyrä-ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Chafak on yksi tämän vuoden Myyrä-ohjelman kilpailijoista ja yllä olevalla videolla hän kertoo kuvauksista.

Chafak joutui tahtomattaan kohun keskelle viime vuoden loppupuolella, kun hänet sekoitettiin missi Sarah Dzafceen, joka oli rasismikohun keskellä niin Suomessa kuin myös ulkomailla. Lopulta Dzafce joutui luopumaan Miss Suomen kruunustaan.

Kohun aikana Chafakin Instagramiin alkoi yhtäkkiä tulla valtava määrä inhottavia viestejä ja hän sai myös niitä yksityisesti.

– Ei käynyt mielessäkään, että minut olisi sekoitettu siihen mukaan. Näin sitten kävi. Aloin saada kaikennäköisiä törkykommentteja, uhkausviestejä ja tappoviestejä, Chafak muistelee.

Ensin Chafak ajatteli olevansa hiljaa, mutta lopulta hänen oli pakko ottaa asiaan kantaa viestimäärän vuoksi. Chafak epäilee asian lähteneen liikkeelle erään uutissivuston uutisesta.

– Joku linkkasi minulle uutisen, kun Sarahista oli kirjoitettu Koreassa uutissivustolla. Siinä oli Sarahin kuva ja siihen oli lisätty minun Instagram-tilini. Sehän selitti kaiken.

– Olen itse Korea-fani ja nyt olen ”kuuluisa Koreassa”, mutta en sillä tavalla, millä olisin halunnut olla. Toisaalta, se oli aika imartelevaa, että minua luullaan parikymppiseksi.

Chafak myöntää, ettei tämä ollut ensimmäinen somekohu hänen elämässään.

– Enemmän olin huolissani, miten Sarah voi siinä tilanteessa.