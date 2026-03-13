Keski-Suomessa Luhangassa neljä kunnan työntekijää on ilmoittanut Luhangan kunnanjohtajan Tuomo Kärnän epäasiallisesta käytöksestä kunnanhallitukselle. Asiasta kertoo kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Aki Virtaniemi (kok.) tiedotteessa.
Kunnanhallitus käsittelee asiaa työnantajan roolissa tiistaina kokouksessaan. Pohjaesityksenä on, että asiassa käynnistetään tarvittava selvitys- ja käsittelyprosessi.
Virtaniemi ei kommentoinut asiaa tarkemmin STT:lle. Tiedotteen mukaan kunnanhallitus ei kommentoi asiaa enempää asian luonteen vuoksi.
Kunnanjohtaja Kärnä ei myöskään halunnut kommentoida asiaa STT:lle. Hän kertoi vastaavansa asiaan kirjallisesti.
Joutsan Seudun mukaan Kärnä sai aiemmin tässä kuussa kunnanhallitukselta suullisen huomautuksen asiattomasta ja uhkaavasta käyttäytymisestä sekä loukkaavasta kommentoinnista. Taustalla on helmikuussa pidetty kunnanhallituksen kokous, jonka aikana kunnanjohtajan katsotaan syyllistyneen epäasialliseen käytökseen.
Ylen mukaan syynä on vääntö rivitalon rakentamisesta. Poliitikot haluavat, että kunta rakennuttaa rivitalon omista rahoistaan, mutta kunnanjohtaja vastustaa ideaa.