SDP:n Puheeenjohtaja Antti Lindtman kertoo omasta esityksestään ydinaserajoitusten muutoksia koskevaan kiistaan.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo tehneensä tänään presidentin ja puoluejohtajien tapaamisessa esityksen parlamentaarisen työryhmän perustamisesta.
Työryhmän tehtävänä olisi arvioida Suomen nykyistä ydinasepolitiikkaa sekä mahdollisia muutostarpeita ilman hallituksen asettamia ennakkoehtoja.
Työryhmän toimikaudeksi määriteltäisiin huhti–kesäkuu. Lindtman vaatii, että hallitus jäädyttää ydinenergialain valmistelun parlamentaarisen työryhmän työskentelyn ajaksi.
Mahdolliset muutostarpeet käsiteltäisiin eduskunnassa syyskaudella.