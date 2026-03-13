Ulosottoviranomainen nousi Ryanairin koneeseen, kun lentoyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta lennon viivästymisestä
Itävallan viranomaiset ryhtyivät koviin toimenpiteisiin, kun Ryanair jätti noudattamatta tuomioistuimen määräyksen maksaa 890 euroa naismatkustajalle korvauksena viivästyneestä lennosta. Kyseinen lennon viivästyminen oli tapahtunut kaksi vuotta sitten.
Guardian kertoo, että ulosottomies nousi Lontooseen lähdössä olleeseen koneeseen, kun se oli Linzin lentokentällä maanantaina.
Ulosottoviranomainen kiinnitti takavarikointitarran matkustamoon, kun miehistö ei kyennyt maksamaan velkaa. Linzin lentokentän tiedottaja vahvistaa, että ulosottoviranomainen todellakin saatettiin koneeseen virkatehtävän takia.
Kyseinen tarra antaa tuomioistuimelle laillisen määräysvallan lentokoneeseen. Tuomioistuin voi myydä Boeing 737:n julkisessa huutokaupassa, jos velkaa ei makseta määräaikaan mennessä.
Kiista sai alkunsa vuonna 2024
Kiista alkoi vuonna 2024, kun Ryanairin lento Linzistä Espanjan Mallorcaan viivästyi 13 tuntia. Matkustaja vaati kulujensa maksamista korvaavasta lennosta sekä vahingonkorvausta.
Ryanair ei suostunut maksamaan, joten matkustaja vei asian oikeuteen, joka määräsi lentoyhtiön maksamaan vaaditun summan korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen.
Kun Ryanair ei reagoinut tähänkään, matkustaja pyysi Itävallan viranomaisia ryhtymään täytäntöönpanotoimiin.
Koneeseen marssinut ulosottomies pyysi miehistöä luovuttamaan 890 euroa, mutta koska Ryanairin lennoilla ei käytetä käteistä, henkilökunta ei voinut luonnollisesti maksaa voudin vaatimia rahoja.
Siksi takavarikointitarra kiinnitettiin matkustamon seinälle. Tämän jälken lento pääsi kuitenkin lähtemään kohti Lontoota.
Matkustajan edustajana toimiva asianajaja kertoo tiedotusvälineille, että hän aikoo jatkaa täytäntöönpanotoimia, kunnes velka oli maksettu.
Ryanair kiistää, että lentokone olisi takavarikoitu, mutta kieltäytyy kommentoimasta, olivatko ulosottoviranomaiset kiinnittäneet takavarikointilomakkeen vai oliko velka sittemmin maksettu.