Eduskunnassa käydään välikysymyskeskustelu työttömyydestä.

Oppositiopuolueet keskusta ja liike nyt jättivät toissa viikolla välikysymyksen, jossa ne syyttävät hallitusta epäonnistuneesta talous- ja työllisyyspolitiikasta, ja Suomen ajautumisesta "suurtyöttömyyteen". Hallitus vastaa täysistunnossa välikysymykseen.

Suomen kausitasoitettu työttömyysaste nousi marraskuussa EU-maiden korkeimmaksi, 10,6 prosenttiin.

Tammikuussa työttömyysaste nytkähti pitkästä aikaa hieman alaspäin, kun työttömyysasteen trendiluku laski 10,3 prosenttiin, ilmenee Tilastokeskuksen tänään julkaisemista tiedoista.

Hiljainen hetki täysistunnossa

Ennen välikysymyskeskustelua täysistunnossa pidettiin hiljainen hetki Ukrainan sodan vuosipäivän vuoksi.

Eduskunnan istuntoa oli seuraamassa myös Ukrainan suurlähettiläs.

Istunnon aluksi puhemies Jussi Halla-aho (ps.) lausui avaussanat. Tänään tulee kuluneeksi neljä vuotta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

– Tuskin kukaan meistä osasi ennakoida, millaisia seurauksia Putinin sotaretkellä olisi koko maailmalle ja omille turvallisuusratkaisullemme, Halla-aho sanoi istunnon aluksi.

Puheessa käsiteltiin kärsimyksiä, joiden keskellä Ukrainassa eletään, ja sitä vastuuta, joka Venäjällä hyökkäyssodan ja sen yhteydessä tehtyjen iskujen keskellä on.

– Ukrainassa kasvaa lasten sukupolvi, joka ei ole koskaan kokenut rauhaa, Halla-aho sanoi.

– Terroristi ei ole vähemmän terroristi siksi, että tekijä on valtio. Murhaaminen ei ole vähemmän murhaamista siksi, että uhreja on kymmeniä tai satoja tuhansia, hän sanoi.

Juttua muokattu 24.2. klo 13.44. Lisätty tietoa, että viime marraskuun työttömyysaste 10,6 prosenttia on kausitasoitettu työttömyysaste.