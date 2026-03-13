Kolme viikkoa sosiaali- ja terveysministerinä ollut Wille Rydman (ps.) aikoo ensitöikseen puuttua hoivahenkilökunnan kielitaitovaatimuksiin. MTV:n Uutisextrassa vieraillut Rydman kertoo jo laittaneensa lakiuudistukset vireille asian edistämiseksi.
Wille Rydman nosti hoivahenkilökunnan kielivaatimusten kiristämisen esille ensimmäisen kerran MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa jo ennen ministeripestin alkua.
Aloittaessaan sosiaali- ja terveysministerinä hän ryhtyi saman tien edistämään kiristystä.
Hoivahenkilökunnan nykyinen kielitaitovaatimus ei ole riittävä vaativaan työhön, sanoo Wille Rydman MTV:n Uutisextrassa.
– Lähden siitä, että kun meillä on valmisteilla ammattihenkilölaki ja lisäksi valvontalain päivitystarpeita, niin tässä yhteydessä lakiin on syytä säätää lupa- ja valvontavirastolle oikeus antaa evästyksiä ja ohjeistuksia kielitaitovaatimuksiin liittyen.