SDP:n puoluejohto pui häirintäkohua Helsingin Hakaniemessä.

SDP:n puoluejohto oli koolla tänään Helsingin Hakaniemessä sijaitsevassa Paasitornissa.

Kokouksesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat, joka uutisoi torstaina heidän olevan Marko Asell, Kim Berg ja Jani Kokko.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoi kokouksen jälkeen, että SDP suhtautuu häirintään ja ilmi tulleisiin tapauksiin äärimmäisen vakavasti.

– Asiat tullaan käymään läpi perusteellisesti ja huolellisesti. Sen jälkeen yhteisen keskustelun, johtopäätösten ja päätösten aika, Tuppurainen kertoo.

Tuppuraisen mukaan häirintätapaukset tullaan käymään läpi ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

– Ja pidän erittäin tärkeänä, että se selvitys tehdään äärimmäisen huolellisesti ja niin riippumattomasti, että olivatpa ne johtopäätökset mitkä hyvänsä, voimme koko työyhteisönä sitoutua niihin, Tuppurainen sanoo.

Tuppuraisen mukaan ei ole poissuljettua, että häirintätapauksia tulisi ilmi lisää selvityksen myötä.