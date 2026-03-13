Kuluttajahinnat nousivat helmikuussa 0,6 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus.
Inflaatiota nosti eniten sähkön, naudanlihan ja savukkeiden kallistuminen.
Ruuan hinta nousi vuodessa 1,4 prosenttia, tuoreen lihan reilut kymmenen prosenttia.
– Tähän on vaikuttanut naudanlihan reippaasti noussut kuluttajahinta, sanoo Pellervon taloustutkimus PTT tiedotteessaan.
Sota voi nostaa hintoja
Sota Lähi-idässä voi nostaa hintoja, kun energian ja lannoitteiden markkinat ja kuljetukset häiriintyvät.
Vaikutukset ruuan ja muiden hyödykkeiden hintoihin voivat PTT:n mukaan olla merkittäviä, jos sota pitkittyy. Tällöinkin vaikutukset näkyisivät hinnoissa viiveellä.