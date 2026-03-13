Suvi Minkkinen jatkoi tasaisia otteitaan ampumahiihdon naisten maailmancupissa, kun Otepään pikakilpailu toi suomalaistähdelle perjantaina 11. sijan.

Minkkinen sortui pystypaikalla yhteen ohilaukaukseen. Hiihtoajoissa Minkkinen oli 22. nopein, ja suomalaisen kokonaisero ranskalaisvoittaja Julia Simoniin oli lopulta 70 sekuntia.

Ampumahiihtäjät kisaavat Etelä-Virossa jo hyvin keväisissä oloissa. Naisten pikakilpailun aikana aurinko paistoi täydeltä terältä ja ilman lämpötila oli kymmenisen astetta.

– Pystypaikalla oli vaikea tuulirako ja ilta-aurinko paistoi penkalle haastavasti. Taulut vähän kiilsivät, mikä haastaa tähtäämistä, Minkkinen kertoi Ampumahiihtoliiton tiedotteessa.

– Tuuli vaikutti hiihtokierroksillakin, enkä päässyt tänään hyödyntämään peesipaikkoja. Fyysisesti ne olivat ihan hyvät ja tasapainoiset kierrokset.

Minkkinen jatkaa maailmancupin kokonaistilanteessa toisena, mutta kilpailu kakkossijasta venynee aivan cupin viimeisille metreille. Ruotsalaisnimet hiillostavat suomalaista vahvimmin, sillä Anna Magnusson on Minkkistä 15 pistettä ja Elvira Öberg 25 pistettä perässä.

Ranskan Lou Jeanmonnot on lähestulkoon varmistanut naisten kokonaiscupin voiton. Ranskalaistähdellä on 944 pistettä ja Minkkisellä 733, kun henkilökohtaisia kisoja on jäljellä enää neljä.

Perjantain pikakilpailussa Jeanmonnot oli Simonin ja Italian Lisa Vittozzin jälkeen kolmas, joten ranskalainen varmisti sprintticupin voiton. Minkkinen on toisena myös sprintticupissa, takaa-ajocupia hän johtaa.