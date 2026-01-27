Kiinan-vierailun tarkoituksena on muun muassa edistää Suomen liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa. Mukana Kiinassa on parikymmentä suomalaisyritystä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaa tiistaina Kiinan presidentti Xi Jinpingin Pekingissä.

Lisäksi Orpon on määrä tavata tiistaina virallisen vierailun isäntänä toimiva pääministeri Li Qiang ja kansankongressin puhemies Zhao Leji.

Orpon Kiinan-vierailu alkoi sunnuntaina ja kestää keskiviikkoon saakka. Valtioneuvoston kanslian mukaan virallisten keskusteluiden aiheina ovat Suomen ja Kiinan kahdenväliset suhteet sekä EU:n ja Kiinan suhteet. Lisäksi vierailun aikana käsitellään ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä, kuten Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Edellisen pääministerivierailun Kiinaan teki pääministeri Juha Sipilä vuonna 2017, valtioneuvoston kanslia kertoo.

Kiina tärkeä vientimarkkina

Valtioneuvoston kanslian mukaan vierailun tarkoituksena on muun muassa edistää Suomen liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa. Vierailun yhteydessä järjestetään Suomen ja Kiinan innovatiivisen liiketoimintakomitean tapaaminen. Mukana on parikymmentä suomalaisyritystä, muun muassa elintarvikejätti Fazer, hissiyhtiö Kone, kaivoslaitteita valmistava Metso ja elintarvikeyhtiö Valio.

– Kiina on tärkeä vientimarkkina suomalaisyrityksille ja EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Kiinan suhteen tulee perustua vastavuoroisuuteen ja tasapuoliseen markkinoillepääsyyn, Orpo sanoo tiedotteessa.

Valtioneuvoston kanslian mukaan vuonna 2024 Suomen tavaravienti Kiinaan oli arvoltaan 3,5 miljardia euroa ja palveluvienti yli 1,8 miljardia euroa. Suomen tavaratuonti Kiinasta oli arvoltaan 7,5 miljardia euroa.

