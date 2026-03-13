Suosittu The Pussycat Dolls tekee paluun keikkalavoille kesällä.

Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt ja Ashley Roberts eli The Pussycat Dolls tekee paluun keikkalavoille.

Yhtye ilmoitti 12. maaliskuuta Instagramissa, että paluu keikkalavoille tapahtuu jo tänä kesänä. Yhtye julkaisi keikkoja kesälle ja syksylle.

Kiertue käsittää 53 keikkaa ja yhtye keikkailee Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Lähimpänä Suomea yhtye esiintyy Oslossa, Kööpenhaminassa ja Varsovassa.

Kiertuejulkistuksen lisäksi yhtye julkaisi uuden kappaleen, Club Song. Yhtye suunnitteli paluuta jo kuusi vuotta sitten, mutta koronapandemia laittoi tuolloin kapuloita rattaisiin.