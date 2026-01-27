Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo vedonneensa Kiinan presidenttiin, jotta Kiina toimisi Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo vedonneensa Kiinan presidenttiin Xi Jinpingiin, jotta Kiina käyttäisi vaikutusvaltaansa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Orpo tapasi tänään Xin Kiinan-vierailullaan. Ukrainan sota ja tulitauon aikaansaaminen olivat vierailun ja tapaamisen tärkeimpiä aiheita, Orpo kertoo.

– Totesin sen, että kaikki tuki ja yhteistyö Venäjän kanssa, joka mahdollistaa sen, että Venäjä jatkaa sotaa ja tappamista, pitäisi lopettaa, Orpo kertoo puhelimitse MTV Uutisille.

– Myöskin vetoomus siitä, että Kiina ja Xi käyttäisivät vaikutusvaltaansa suoraan Venäjään ja Putiiniin sodan lopettamiseksi, mutta myös globaalia voimaansa paineen aikaansaamiseksi. Nämä toin voimakkaasti esille. Aika näyttää, onko niillä millaista vaikutta

Orpo ei halua tarkemmin, miten Xi reagoi.

– Nämä ovat kahdenvälisiä luottamuksellisia keskusteluja, mutta hyvää keskustelua rakentavassa hengessä käytiin. Toivon, että näillä esille tuomillani näkökulmilla on vaikutusta.

Keskustelujen aiheena olivat myös Suomen ja Kiinan kauppasuhteet. Suomen ja Kiinan välinen kauppa ei ole tasapainossa, ja Kiinan markkinoille pääsy on vaikeaa suomalaisyrityksille.

– Näitä nostimme muun muassa esille, Orpo kertoo.

Mäkelä kritisoi Kiina-vierailuja

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kritisoi tänään X-viestipalvelussa "viime aikojen tapaamisia Kiinan johdon kanssa". Mäkelä ei erikseen viitannut Orpon vierailuun.

– Pidän ongelmallisena viime aikojen tapaamisia Kiinan johdon kanssa. Totta kai kaikkien kanssa täytyy pystyä puhumaan, mutta samalla on syytä muistaa että Kiina on autoritäärinen ja imperialistinen ihmisoikeuksia kunnioittamaton maa, joka ei ole liittolaisemme tai kumppanimme, Mäkelä kirjoitti.

Orpon mukaan Kiina-suhteissa on haasteita ja kipukohtia, mutta Suomen kannalta vierailu on hyödyllinen.

– Sen voin sanoa lyhyesti Mäkelälle, että tämä on hallituksen yhteinen päätös, ja hän voi esittää kritiikin oman puolueensa suuntaan. Suomen kannalta on erittäin tärkeää olla täällä, ja tuoda esille haasteita.

Orpo tapasi vierailun aikana myös Kiinan kauppaministerin sekä pääministeri Li Qiangin ja kansankongressin puhemiehen Zhao Lejin.