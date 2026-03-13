Esapekka Lappi on Kenian MM-rallissa perjantain jälkeen kahdeksantena. Eroa kärkeen on kaksi minuuttia ja 53 sekuntia, josta osa kertyi yhdeksännellä erikoiskokeella, kun kirahvi eksyi Lapin ja Enni Mälkösen tielle.

Lappi hävisi pätkän voittaneelle Sebastien Ogierille 22,7 sekuntia. Syy selvisi maalihaastattelussa.

– Alussa oli kirahviperhe, ja se vauvakirahvi jäi siihen eteen. Seurattiin sitä aika pitkään ja ykkösvaihteella joutui ajamaan. Hävittiin siinä aika paljon, mutta ei sillä ole nyt niin väliä, pelastuikohan kirahvi?

Edessä laukanneen kirahvin lisäksi Lappi kolautti pätkän lopussa puuhun, mutta kuvaili osumaa lopulta pehmeäksi.

Kuusi erikoiskoetta käsittävän lauantain ajourakka käynnistyy aamulla Suomen aikaa kello 7.35.