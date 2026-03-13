S-Pankin, Oma Säästöpankin ja Säästöpankin palveluissa esiintyi perjantaina häiriöitä.



S-Pankki kertoi iltapäivällä viestipalvelu X:ssä, että häiriöt johtuivat palvelunestohyökkäyksestä. Iltakuuden aikaan pankki kertoi, että tilanne oli saatu korjattua ja pankin palvelut toimivat jälleen normaalisti.



Pankin mukaan asiakkaiden tiedot ja varat olivat turvassa hyökkäyksestä huolimatta.



Säästöpankin ja Oma Säästöpankin viestintäosastoilta kerrottiin STT:lle kuuden jälkeen alkuillasta, että häiriöt oli saatu korjattua.



Säästöpankin mukaan häiriöt vaikuttivat pankin verkkopankin, mobiilisovelluksen sekä Säästöpankki Tunnistus -sovelluksen toimintaan. Säästöpankista kerrottiin STT:lle, että häiriön aiheuttajaa selvitetään.



Oma Säästöpankin mukaan perjantainen häiriö vaikutti pankin mobiilisovelluksen sekä OmaVahvistus-sovelluksen toimintaan. Pankista kerrottiin STT:lle, että häiriö johtui teknisestä viasta.