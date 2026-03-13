Brasilian entinen presidentti Jair Bolsonaro, 70, on joutunut tehohoitoon saatuaan keuhkokuumeen vankilassa.
Sairaalan lausunnon mukaan Bolsonaroa hoidetaan suonensisäisillä antibiooteilla.
Bolsonaron vanhin poika, Flavio, oli jo aikaisemmin kertonut viestipalvelu X:ssä, että hänen isänsä oli palellut voimakkaasti ja oksennellut ennen kuin tämä vietiin sairaalaan.
Bolsonaro sai 27 vuoden vankilatuomion vallankaappausyrityksestä vuonna 2022 sen jälkeen kun hän oli hävinnyt vaalit. Bolsonaron terveys on ollut horjuva siitä saakka, kun häntä puukotettiin vaalitilaisuudessa vuonna 2018.
Oikeus ei ole toistaiseksi suostunut Bolsonaron asianajajien pyyntöihin siitä, että ex-presidentti saisi suorittaa tuomionsa kotiarestissa.
– Leikitte isäni hengellä. Vähintä, mitä hänelle pitäisi suoda, olisi humanitaarinen kotiaresti, Flavio Bolsonaro sanoi poistuessaan sairaalasta.