Poliisin Jyväskylässä Keski-Suomessa etsimä 19-vuotias nainen on löytynyt.
Poliisi etsi tänään perjantaina alkuillasta kateissa olevaa nuorta naista.
Nainen on löytynyt kunnossa, Sisä-Suomen poliisi tiedotti iltakahdeksan maissa.
Nainen löytyi sivullisten ilmoitusten perusteella.
– Poliisi kiittää lämpimästi havainnoista ja ilmoituksen jakamisesta.
Juttua muokattu 13.3.2026 kello 20.03 kadonneen löydyttyä. Jutusta poistettu kadonneen kuva ja tuntomerkit.
