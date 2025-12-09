Ravitsemusterapeutti muistuttaa, ettei ruokavalioon kannata tehdä suuria kuitumuutoksia äkillisesti.

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuosituksen saisi täyteen.

Jos ruokavalio ei kuitenkaan ole aiemmin sisältänyt juurikaan kuitua, kannattaa kuitua lisätä ruokavalioon hiljalleen. Jos yhtäkkiä vaikka tuplaa kuidunsaantinsa, saattaa seurauksena olla vatsaoireita, Partanen varoittaa.

– Suolisto ei koskaan tykkää nopeista kuidunsaannin muutoksista. Sitten voi mennä vatsa sekaisin tai tulla jopa ummetusta. Kun sitä kuitua lisää, niin pitää lisätä vähän nestettäkin, Partanen sanoo.

Suositus olisi, että naiset saisivat ruokavaliostaan vähintään 25 grammaa kuitua päivässä ja miehet 35 grammaa, mutta monella luvut ovat huomattavasti heikompia.

Mikä luku puuro- tai pastapaketin kyljestä kannattaa opetella? Entä mitä Partanen suosittelee aamupalaksi, välipalaksi, lounaaksi, päivälliseksi ja iltapalaksi kuitumääriä ajatellen? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!