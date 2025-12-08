Sanotaan, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla, mutta katse kannattaakin suunnata päärynään.
Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuosituksen saisi täyteen.
Kuitupitoisen puuroaamiaisen jälkeen Partanen suosittelee välipalaksi erityisesti päärynää.
Partanen kertoo, että isossa päärynässä voi olla jopa seitsemän grammaa kuitua.
– Se on tosi, tosi kuitupitoinen.
Esimerkiksi omenassa on Partasen mukaan kuitua puolet vähemmän – koosta riippuen noin kolmisen grammaa.