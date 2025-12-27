Haisevasta nimestään huolimatta tällä arkisella rutiinilla on monia hyödyllisiä ominaisuuksia.

New York Post uutisoi sosiaalisessa mediassa esiin nousseesta erikoisesta, mutta sitäkin hyödyllisemmästä konseptista, pierukävelystä.

Kyseessä on nimensä mukaisesti lyhyt kävelylenkki, jonka aikana paukutellaan, jos siltä tuntuu.

Yksi pierukävelyiden suurimmista sanansaattajista on torontolainen ruokakirjailija Mairlyn Smith. Hän uskoo, että ruokailujen jälkeiset pierukävelyt tekevät hyvää ruoansulatusjärjestelmälle.

Smith kertoo käyvänsä lyhyillä paukkujen täyteisillä kävelyillä aviomiehensä kanssa joka ilta.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Liike auttaa ruuansulatusjärjestelmää

Smith muistelee, että kävelyistä tuli pariskunnan yhteinen päivittäinen tapa noin kymmenen vuotta sitten.

– Kun syöt niin paljon kuitupitoista ruokaa kuin me, saatat kärsiä ilmavaivoista. Me siis kävelemme ja paukuttelemme. Niin legendaariset pierukävelyt syntyivät, Smith kertoo.

Sen lisäksi, että sosiaalisessa mediassa pierukävelyt ovat toden teolla ottaneet tuulta allensa, myös monet lääkärit ja terveysalan asiantuntijat ovat kehuneet vatsan terveyttä edistävää tapaa.

– Kun kävelet, myös ruoansulatuskanavasi liikkuu. Tämä edistää suoliston liikkuvuutta, mikä on ruoansulatukselle välttämätöntä, Selfin haastattelema gastroenterologi Lisa Ganjhu kertoo.

Toimiva ruoansulatus voi myös auttaa lievittämään närästystä, refluksitaudin oireita ja turvotusta.

Kevyt liikunta, kuten kävely, avittaa syötyä ruokaa etenemään ruoansulatusjärjestelmässä.

Kävely aktivoi myös vatsanseudun lihaksia, jotka puolestaan luovat painetta ja liikettä suolistoon. Tällöin myös suoliston kaasut pääsevät etenemään ja lopulta puskemaan ulos kehosta.

Lyhyt ja leppoisa kävelylenkki riittää

Smith lupailee, että hänen ruoan jälkeiset kävelylenkkinsä voivat jopa vähentää tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Nutrients-julkaisussa julkaistun tutkimuksen mukaan kävely tasoittaa veren sokeritasoja. Toistuvat piikit verensokeritasoissa pitkällä aikavälillä voivat johtaa riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Ehkäpä paras piirre pierukävelyissä on se, ettei lenkin tarvitse olla kovin pitkä. Smith itse kertoo kävelylenkkien olevan normaalisti vain vartin mittaisia.

Vuonna 2021 valmistunut tutkimus kertoo, että vain 10 minuutin mittainen liike voi jo vähentää turvotusta.

Tutkijoiden mukaan ideaali asento pierukävelyille on pitää kädet selän takana ja kaula hiukan etukenossa. Ilmeisesti tällaisessa leppoisassa kävelyasennossa ihminen nielee vähemmän ilmaa. Myös keskivartalon lihakset aktivoituvat ja luovat luonnollista painetta suolistossa.

Pierukävelyillä tahdinkaan ei tarvitse olla rivakka. Kyseessä on pierukävely, ei pierujuoksu.

– Se on vain yksi niistä monista säännöllisesti tehtävistä asioista, joilla voi olla pitkäaikaisia terveyshyötyjä, Smith kannustaa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2024.

Katso myös: Piinaako stressivatsa? Näin helpotat ärtynyttä suolen toimintaa

8:49 Ravitsemusterapeutti Kirsi Englund ja sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Tiina Kojo keskustelivat Huomenta Suomessa vatsavaivojen hoidosta.

Lähteet: New York Post, Self, @mairlynthequeenoffibre/TikTok ja Nutrients, National Library of Medicine