Oletko kärsinyt vatsaoireista koronapandemian jälkeen? Et ole yksin

Koronapandemian jälkeen esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymää on ilmennyt enemmän kuin ennen sitä.

Jos vatsasi ei ole koronapandemian jälkeen ollut ennallaan, et ole yksin.

Clinical Gastroenterology and Hepatology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan suolisto-aivosairaudet, esimerkiksi IBS-tapaukset, ovat pandemian jälkeen lisääntyneet, kertoo SchiTechDaily.

Aivojen ja suoliston vuorovaikutuksen häiriöihin liittyvät tilat lisääntyneet

Suolistoon ja aivoihin liittyviä häiriöitä tutkittiin perkaamalla tietokantoja vuosilta 2017 ja 2023. Selvityksissä koehenkilöiltä kysyttiin muun muassa elämänlaadusta, ahdistuksesta ja masennuksesta, ja vuonna 2023 myös koronainfektiosta ja sairauksista.

Amerikkalaisselvitys havaitsi, että aivojen ja suoliston vuorovaikutuksen häiriöihin liittyvät tilat näyttivät koronapandemian jälkeen ylipäätään lisääntyneen.

IBS eli ärtyvän suolen oireyhtymä oli lisääntynyt 28 prosenttia, toiminnalliset ylävatsavaivat 44 prosenttia.

Riskiä aivo-suolisto-ongelmiin vaikuttivat lisäävän muun muassa nuori ikä, naissukupuoli, ahdistus, masennus sekä useat covid-19-infektiot. Myös long covid tai koronataudin aikana koettu vastakipu tai ripuli näyttivät lisäävän riskiä. Long covidista kärsivillä aivo-suolistosairaudet olivat yleisempiä.

Ylävatsavaivat tarkoittavat esimerkiksi turpoamista, röyhtäilyä ja kipua, sekä poikkeavaa täyteläisyyden tunnetta, jotka ilmenevät aterioiden jälkeen. Toiminnallisessa häiriössä oireille ei löydy selkeää syytä, vaan ne johtuvat suoli-aivoakselin toiminnan häiriöstä.

Tiedotteen mukaan kyseessä on ensimmäinen väestötason selvitys, jossa vertaillaan suoliston ja aivojen vuorovaikutukseen vaikuttavien häiriöiden määrää ennen pandemiaa ja sen jälkeen.

Ihmisessä elää noin 1,5 kiloa mikrobeja, joista suurin osa elelee suolistossa. Suolta onkin sanottu ihmisen "toisiksi aivoiksi".

Suoliston mikrobiston heilahtelu on yhteydessä moniin neurologisiin sairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin ja masennukseen. Ummetus puolestaan saattaa olla yhteydessä muistisairauksiin.

Aiemmin on havaittu, että koronapandemia ikäännytti aivoja. Toisen tutkimuksen mukaan se vanhensi erityisesti teinityttöjen aivoja.

Koronapandemia muutti myös ihmisten ostokäyttäytymistä.

Lue myös:

Katso myös: Crohnin tauti voi oireilla missä vain "suusta peräaukkoon" – voidaan havaita vaikka hammaslääkärissä

9:13 Haastattelussa IBD ja muut suolistosairaudet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Suvanto ja kokemuspuhuja Mari Laine.

Lähteet: SchiTechDaily, American Gastroenterological Association, Terveyskirjasto