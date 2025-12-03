



Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo Jo kolmannes päivän kuidun tarpeesta! Tällaista aamupalaa Hanna Partanen suosittelee 10:43 Mitä hedelmää Hanna Partanen suosittelee välipalaksi? Katso koko haastattelu videolta! Julkaistu 11 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Sanna Ketola sanna.ketola@mtv.fi Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo, mitä ruokia aamupalaksi kannattaa valita, jos haluaa varmistaa päivän kuidun saannin. Moni suomalainen saa ruokavaliostaan liian vähän kuituja. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuosituksen saisi täyteen. Suositus olisi, että naiset saisivat ruokavaliostaan vähintään 25 grammaa kuitua päivässä ja miehet 35 grammaa, mutta monella luvut ovat huomattavasti heikompia. Lue myös: Parasta puuroa ikinä! Takuuvarma kaurapuuro, puurovohvelit ja muut hittiohjeet Mitä kannattaa syödä aamupalalla? Aamupalaksi Partanen suosittelee kaurapuuroa 1,5 desilitrasta kaurahiutaleista (6 grammaa kuitua). Puuron joukkoon voi heittää vaikkapa yhden desilitran verran mustikoita ja 30 grammaa saksanpähkinöitä. – Itse asiassa me saadaan tästä yhteensä jo kymmenen grammaa [kuitua]. Se olisi jo kolmannes päivän kuidun saldosta jo sitten siinä, Partanen sanoo. Kymmenen grammaa kuitua aamussa olisikin Partasen mukaan erinomainen saldo. Jos puuro ei maistu, pari viipaletta runsaskuituista leipää tuo myös kuusi grammaa kuitua aamiaiseen.

Mikä luku puuro- tai pastapaketin kyljestä kannattaa opetella? Entä mitä Partanen suosittelee välipalaksi, päivälliseksi ja iltapalaksi? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!