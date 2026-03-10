Virta kommentoi päätöstä tiedotteessa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ei jatka TPS:n hallituksessa, tiedottaa TPS.

– TPS on sitoutunut rakentamaan jääkiekkokulttuuria, jossa jokainen on tervetullut — ja tämä sitoumus ei ole yhden henkilön varassa vaan koko organisaation yhteinen linja, sanoo tiedotteessa HC TPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen.

– Kiitämme Sofiaa hänen panoksestaan seuran hyväksi. Hän toi meille paljon osaamista erityisesti lasten ja nuorten kanssa tehtävästä työstä. TPS:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö jatkuu entistä määrätietoisemmin.

Virta kiittää tiedotteessa TPS:ää "yhteisistä vuosista".

– Toivon joukkueelle menestystä loppukevääseen sekä seuralle rohkeutta jatkaa tärkeää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä urheilussa myös tulevaisuudessa. Tässä ajassa se on ehkä tärkeämpää kuin koskaan, Sofia Virta toteaa.

TPS ei kerro, kenen aloitteesta Virta ei jatka hallituksesta.

Myöskään hallituspäätöksen syytä ei tiedotteessa suoraan kerrota, mutta kyse on äärimmäisen todennäköisesti Veli-Matti Savinaiseen liittyvästä pride-kohusta.

Savinainen on kertonut kieltäytyneensä pelaamasta TPS:n pride-teemaisilla pelipaidoilla lauantaina pelatussa Ilves-ottelussa.

Virta jakoi Instagram-tilillään Savinaisen toimintaa kummastelevan kolumnin. Suomen Jääkiekkoilijat ry puolestaan asettui puolustamaan Savinaista ja tämän oikeuksia mielipiteeseensä.

