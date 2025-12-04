Arkinen hernekeitto auttaa täyttämään ison osan päivän kuitusuosituksesta.
Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuositus on mahdollista saada täyteen.
Esimerkkilounaaksi Partanen nostaa hernekeiton.
– Tämä oli minullekin yllätys, kun vähän laskeskelin näitä [kuitumääriä] etukäteen, niin hernekeitossahan on järkyttävän suuri määrä kuitua.
Keittoannoksen koosta riippuen hernekeittolautasellisessa voi olla jopa 10–15 grammaa kuitua.
– Se on tosi, tosi paljon.
Perinteisessä hernekeitossa on jopa tuplasti enemmän kuitua kuin vaikkapa tomaattisessa linssikeitossa, Partanen huomauttaa.
Suositus olisi, että naiset saisivat ruokavaliostaan vähintään 25 grammaa kuitua päivässä ja miehet 35 grammaa, mutta monella luvut ovat huomattavasti heikompia.