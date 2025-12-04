



Tätä arkiruokaa Hanna Partanen suosittelee: "Järkyttävän suuri määrä kuitua" 10:43 Miltä päivän ruoka-annokset voisivat näyttää, jotta kuidun saantisuositus tulee täyteen? Katso Hanna Partasen koko haastattelu videolta! Julkaistu 04.12.2025 09:34 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Sanna Ketola sanna.ketola@mtv.fi Arkinen hernekeitto auttaa täyttämään ison osan päivän kuitusuosituksesta. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuositus on mahdollista saada täyteen. Esimerkkilounaaksi Partanen nostaa hernekeiton. – Tämä oli minullekin yllätys, kun vähän laskeskelin näitä [kuitumääriä] etukäteen, niin hernekeitossahan on järkyttävän suuri määrä kuitua. Lue myös: Hernekeittoa syödään torstaisin ja laskiaisena – tiedätkö syyn? Keittoannoksen koosta riippuen hernekeittolautasellisessa voi olla jopa 10–15 grammaa kuitua. – Se on tosi, tosi paljon. Perinteisessä hernekeitossa on jopa tuplasti enemmän kuitua kuin vaikkapa tomaattisessa linssikeitossa, Partanen huomauttaa. Suositus olisi, että naiset saisivat ruokavaliostaan vähintään 25 grammaa kuitua päivässä ja miehet 35 grammaa, mutta monella luvut ovat huomattavasti heikompia.

Partanen muistuttaa myös, että viime vuonna julkaistuissa uusissa ravitsemussuosituksissa palkokasvien määrää lisättiin, joten hernekeitto on siihenkin nähden oiva valinta. Palkokasveja pitäisi syödä 50–100 grammaa päivässä.

