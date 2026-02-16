Kahvin on väitetty edistävän ruoansulatusta, mutta asiantuntija toppuuttelee nauttimasta tätä "lääkettä" liikaa.

Kofeiini voi asiantuntijan mukaan tehostaa ruoansulatusta ja edistää suoliston hyvinvointia, mutta sitä kannattaa välttää keskipäivän jälkeen tai jos kärsii ärtyvän suolen oireyhtymästä.

Brittiläisen yliopiston King’s College Londonin ravitsemusterapeutti Emily Leeming kertoo The Guardian -lehden haastattelussa, että kahvikupillinen auttaa raskaan aterian sulattamisessa.

Kofeiini stimuloi suolistoa ja lisää sen lihasten supistelua, mikä auttaa monilla ruokaa kulkemaan ruoansulatuskanavan läpi sopivalla vauhdilla ennen sen poistumista kehosta.

Jos ruoansulatus on hieman laiska, kahvista voi olla hyötyä, Leeming sanoo.

Joskus vaikutus on kuitenkin päinvastainen.

– Esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymää sairastavilla kahvi voi nopeuttaa suolen toimintaa liikaa ja tehdä ruoansulatuksesta epämukavaa.

Kahvi ruokkii suolistomikrobeja

Säännöllinen kahvin juonti on yhdistetty myös parempaan suolistoterveyteen.

Tutkimusten mukaan kahvikissoilla on usein erilainen suolistomikrobisto kuin esimerkiksi teen ystävillä.

Laaja-alainen mikrobien joukko auttaa ruoansulatuksessa ja ravintoaineiden imeytymisessä.

Antioksidantteihin kuuluvat polyfenolit toimivat suolistomikrobien ravintona, ja kahvi on tärkeä polyfenolien lähde. Kahvi sisältää yllättäen jopa hieman kuitua.

Ajoita oikein

Kun kahvia käytetään suolistoterveyden tukena, ajoitus on tärkeää. Muutoin kahvin voima voi kääntyä itseään vastaan.

Kofeiinin puoliintumisaika on nimittäin pitkä – joillakin jopa 12 tuntia – ja se voi häiritä unta.

– Huono uni liittyy heikompaan suolistoterveyteen. Väsymys taas voi johtaa epäterveellisiin ruokavalintoihin, mikä heikentää suoliston tilaa entisestään, Leeming varoittaa.

Leeming suosittelee juomaan kofeiinipitoista kahvia vain puoleenpäivään mennessä ja vaihtamaan iltapäivällä kofeiinittomaan kahviin tai yrttiteehen.

10:13 Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm kertoi kahvin terveysvaikutuksista Huomenta Suomessa tammikuussa 2025.