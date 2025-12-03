Ruokavalion kuitupitoisuuden saa kuntoon, kun kiinnittää erityistä huomiota viljavalmisteiden kuitumäärin.

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuosituksen saisi täyteen. Jos ruokavalioonsa mielii saada lisää kuitua, kannattaa ruokapaketeista tarkistaa yksi tärkeä seikka.

– Jos niitä paketin kylkiä katsoo, niin esimerkiksi viljavalmisteissa, puhutaan leivästä, pastasta, riisistä, niin kuusi grammaa on se runsaskuituisen raja.

Tämä tarkoittaa, että valmisteesta pitäisi löytyä kuitua kuusi grammaa sataa grammaa kohden.

– Jos jonkun numeron tästä infopläjäyksestä muistaa, niin se on se kutonen.

Syötkö kuitua sittenkään niin paljon kuin luulet?

Kuitumatematiikka kannattaa ottaa haltuun, sillä toisinaan voi kuvitella saavansa ruokavaliostaan paljonkin kuitua todellisuuden ollessa toinen.

Partanen kehottaa kiinnittämään huomiota vaikkapa siihen, että vaikka tietyssä kuituvalmisteessa olisikin paljon kuitua sataa grammaa kohden, ei se juurikaan auta, jos sitä syö vain ruokalusikallisen.