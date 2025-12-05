Salaatin joukkoon kannattaa lisätä kuitupitoisia kikherneitä.
Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuosituksen saisi täyteen.
Viime vuonna julkaistuissa uusissa ravitsemussuosituksissa kuitupitoisten palkokasvien määrää lisättiin. Yhtenä päivällisivinkkinä Partanen nostaakin esiin kikherneet, jotka ovat hyvä lisä esimerkiksi suomalaisen suosimaan, mutta melko kuituköyhään kurkku-tomaattisalaattiin.
– Tulisi vähän kuitulisää ja pikkuisen proteiinilisää sinne salaattiinkin.