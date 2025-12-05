Juuri nyt Avaa

– Tulisi vähän kuitulisää ja pikkuisen proteiinilisää sinne salaattiinkin.

Näin saat salaatin joukkoon helposti kuitua ja proteiinia

Kikherneet ovat hyvä lisä salaattiin. Shutterstock

Suositus olisi, että naiset saisivat ruokavaliostaan vähintään 25 grammaa kuitua päivässä ja miehet 35 grammaa, mutta monella luvut ovat huomattavasti heikompia.

Mikä luku puuro- tai pastapaketin kyljestä kannattaa opetella? Entä mitä Partanen suosittelee aamupalaksi, välipalaksi, lounaaksi ja iltapalaksi kuitumääriä ajatellen? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!