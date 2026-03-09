Silloin, kun arki sujuu ilman, että vatsan toimintaa tarvitsee miettiä, on suolistoterveys todennäköisesti kohdillaan.
Kun puhutaan suoliston terveydestä, ei puhuta vain suoliston terveydestä vaan itse asiassa koko elimistön terveydestä, kertoi ravitsemusterapeutti Anette Palssa Huomenta Suomessa.
Tutkimuksissa on osoitettu terveen suolistobakteerikannan muun muassa lisäävän vastustuskykyä taudinaiheuttajia vastaan.
Mutta, mistä tietää, onko oma suolisto terve?
Palssan mukaan suolen toiminta paljastaa tilanteesta jo paljon.
Lääketieteellisesti kaikki on hyvin silloin, kun suoli toimii vähintään joka kolmas päivä tai korkeintaan kolme kertaa päivässä.
– Mutta sanoisin, että jos suolisto toimii 12–24 tunnin välein, eikä vatsan toimintaa juuri tarvitse miettiä päivän aikana, silloin voisi ajatella, että ollaan aika hyvällä mallilla, Palssa kertoo.
Palssa muistuttaa, että ihmiset ovat yksilöllisiä ja toiset kiinnittävät vatsakipuihin, ummetukseen tai ulosteen koostumukseen nopeammin ja herkemmin huomiota kuin toiset.
Yleisesti suolistonsa voi kuitenkin olettaa olevan kunnossa, jos sen toimintaan ei juurikaan kiinnitä huomiota.
