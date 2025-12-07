Päivän kuitusuositusta ei saa täyteen lautasellisella kaurapuuroa ja lusikallisella kuitulisää.

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuositus on mahdollista saada täyteen.

Jogurtin ja marjojen lisäksi Partasen esimerkki-iltapalaan kuuluu pellavansiemenrouhetta, mutta ravitsemusterapeutti muistuttaa kuitenkin tärkeästä seikasta.

– On hyvä muistaa, kun erilaisia kuitulisiä käytetään, niin ne ovat tosiaan vain kuitulisiä.

Esimerkiksi ruokalusikallisesta pellavansiemenrouhetta tulee vain pari grammaa kuitua lisää päivän ruokavalioon.

– Se harhakäsitys usein ihmisillä on, että he syövät sen kaurapuuron ja ruokalusikallisen jotain kuitulisää, että kuidut ovat siinä. Mutta ei se todellakaan valitettavasti niin ole.

Suositus olisi, että naiset saisivat ruokavaliostaan vähintään 25 grammaa kuitua päivässä ja miehet 35 grammaa, mutta monella luvut ovat huomattavasti heikompia.

Mikä luku puuro- tai pastapaketin kyljestä kannattaa opetella? Entä mitä Partanen suosittelee aamupalaksi, välipalaksi, lounaaksi ja päivälliseksi? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!