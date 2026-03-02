Tunnista kuusi merkkiä, jotka voivat kertoa suolistomikrobiomin epätasapainosta.
Ruoansulatuskanavassa on biljoonia bakteereja ja mikro-organismeja, joista osa on hyödyllisiä ja osa haitallisia.
Jos haitallisten osuus kasvaa hyödyllisiä suuremmaksi, voi suolisto huonosti, mikä voi näkyä monenlaisina oireina.
Health-lehden mukaan erilaiset ruoansulatusvaivat, iho-ongelmat, väsymys, jatkuvat flunssat, muutokset kognitiossa ja herkkyys eri ruoka-aineille voivat kertoa suolistomikrobiomin epätasapainosta.
1. Turvotusta, ripulia tai ummetusta
Mikäli ruoansulatusvaivat kestävät yhtä soittoa useamman viikon, voi kyseessä olla suolistosairaus, kuten ärtyneen suolen oireyhtymä, mutta hetkellisesti erilaiset vatsaoireet, kuten ilmavaivat, turvotus, ripuli, ummetus ja närästys, voivat kertoa suolistomikrobien epätasapainosta.
Lue myös: Miksi apteekissa suositellaan probiootteja ripulin estoon ja hoitoon?
2. Jatkuva väsymys
Syy unettomuuteen tai jatkuvaan väsymyksen tunteeseen voi löytyä suolistosta. Unta ja mielialoja säätelevä kemikaali serotoniini erittyy pääasiassa suolistossa. Tutkijoiden arvioiden mukaan tästä aivojen toimintaa säätelevästä kemikaalista peräti 95 prosenttia erittyy suolistossa.
Lisää todisteita siitä, että huono unenlaatu vaikuttaa suoliston hyvinvointiin ja epätasapainossa oleva suolisto unenlaatuun, saadaan koko ajan, kertoo Health-lehti.
Tulehdus suolistossa puolestaan estää tärkeiden ravintoaineiden, kuten raudan ja B12-vitamiinin, imeytymistä normaalisti ravinnosta elimistöön. Niinpä suolistotulehdus voi aiheuttaa väsymystä ravintoaineiden riittämättömän saannin vuoksi.
3. Ihottuma, ruusufinni tai psoriaasi
Muun muassa psoriaasi, ruusufinni tai ihottuma voivat kaikki olla yhteydessä suoliston bakteerien ja organismien kokoelmaan.
Tutkimukset viittaavat siihen, että suolistobakteerit vaikuttavat siihen, miten keho käsittelee tulehdusta ja muutokset suoliston mikrobiomissa voivat vaikuttaa ihon tulehdustiloihin. Tätä yhteyttä kutsutaan suolisto-iho-akseliksi.
Lue myös: Saako aurinko, mausteinen ruoka tai kahvi kasvosi lehahtamaan? Kyseessä voi olla tämä suomalaisilla yleinen sairaus
4. Toistuvat flunssat ja muut hengitystieinfektiot
Syy siihen, että elimistö on jatkuvasti flunssan tai vaikkapa koronan kourissa, voi myös löytyä suoliston epätasapainosta.
Elimistön immuuni- eli puolustusjärjestelmä on sidoksissa suolistoon. Niinpä, jos suolistomikrobiomissa on enemmän haitallisia kuin hyödyllisiä mikrobeja, voi se heikentää puolustuskykyä.
Lue myös: Harva tietää tätä seikkaa hengitystieinfektioiden ehkäisystä: "Sinkki on mielessä, mutta…"
5. Masentunut tai ahdistunut mieli
Aivot ja suolisto ovat yhteydessä toisiinsa suolisto-aivoakselilla. Järjestelmään kuuluvat hermot, hormonit ja immuunisignaalit, jotka lähettävät viestejä ruoansulastusjärjestelmään ja aivoihin, sekä niistä pois.
Niinpä muutokset suolistobakteerikannassa voivat vaikuttaa mielialaan.
Tutkijat ovat löytäneet yhteyksiä suoliston mikrobiomin ja masennuksen, mielialan säätelyn, ahdistuksen ja kognitiivisten ongelmien välillä.
On myös näyttöä siitä, että suoliston terveyden parantaminen voi parantaa muistia, tarkkaavaisuutta ja mielialaa.
Lue myös: Probiooteilla hoidetaan ripulia, mutta tiesitkö niiden auttavan myös masennukseen?
6. Ruoka-aineyliherkkyys
Ruoka-aineyliherkkyys johtuu ruoansulatusongelmista, kun taas allergian aiheuttaa se, että elimistön immuunijärjestelmä tulkitsee ruoan keholle vaaralliseksi.
Mikäli suoliston mikrobiomi on epätasapainossa, voivat ennen itselle sopineet ruoat aiheuttaa esimerkiksi turvotusta, vatsakramppeja tai pahoinvointia.
Oireet johtuvat siitä, että epätasapainossa olevat suolistobakteerit, eivät sulata ruokia yhtä tehokkaasti kuin tasapainossa olevat, kertoo Health-lehti.
Lue myös: Syötkö tarpeeksi terveellisesti? Tarkista ravitsemusterapeutin listasta
Millä suolistomikrobiomia voi korjata?
Kerroimme aiemmin, että ruokavalio vaikuttaa suoliston mikrobiomin laatuun ja kuntoon kolmen eri mekanismin kautta.
Avainroolissa ovat kuidut, polyfenolit ja hapatetut tuotteet.
Suoliston mikrobiomin ruokavaliohoidossa lähdetään laillistetun ravitsemusterapeutin Reijo Laatikaisen mukaan liikkeelle siitä, että pitäisi noudattaa virallisten suositusten mukaisia ravitsemusneuvoja mahdollisimman hyvin.
Lue aiheesta lisää tästä: Suojaa suolisto kansanterveysuhalta – nämä ruoat auttavat.
Katso myös: Voiko päivän kasvissaantisuosituksen täyttää itse sekoitetulla hedelmäsmoothiella?
0:59Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelhom vastaa.
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähteet: Health, Gastrointestinal Pharmacology, National Library of Medicine, MDPI