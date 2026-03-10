Poliisi suunnittelee jopa 21 toimipisteen tai poliisiaseman lakkauttamista, uutisoi Aamulehti tiistaina.

Lehden tiedot ovat peräisin Poliisihallituksen kirjeestä poliisilaitoksille. Kirjeen mukaan poliisin operatiivista suorituskykyä halutaan tehostaa asemien verkostoa kehittämällä.

Poliisihallitus suunnittelee suurempien yksiköiden sijoittamista alueille, joilla poliisin palveluiden kysyntä on suurinta.

Toimipisteiden tai asemien lakkauttamista suunnitellaan neljällä paikkakunnalla Itä-Suomen poliisilaitoksen (Juankoski, Kitee, Outokumpu, Suonenjoki), Oulun poliisilaitoksen (Haapavesi, Muhos, Sotkamo, Taivalkoski) sekä Pohjanmaan poliisilaitoksen (Alajärvi, Kannus, Laihia, Lapua) alueilla.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella lakkauttamista suunnitellaan Kangasalla, Saarijärvellä ja Virroilla.

Muualla Suomessa lakkauttamista suunnitellaan Uudellamaalla Nurmijärvellä ja Kirkkonummella, Lapissa Enontekiöllä ja Utsjoella, Satakunnassa Huittisissa ja Varsinais-Suomessa Kemiönsaaressa.

Aamulehden mukaan lakkautussuunnitelmat ovat vielä kehitysvaiheessa, joten kaikkien suunnitelmissa listattujen toimipisteiden sulkeminen ei ole vielä varmaa.

